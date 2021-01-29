Украину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали дату

Погода в феврале в Укарине / pixabay

Погода в Украине в последние дни января сильно взбунтовалась. По прогнозу синоптиков, в феврале погода снова удивит украинцев. В страну придет серьезное похолодание.

По словам метеоролога и климатолога Вазиры Мартазиновой, похолодание стоит ждать уже в первой декаде февраля.

Текущее потепление продлится примерно 5 дней и сменится новым понижением температуры, сообщается на сайте НАН Украины.

Климатолог сообщила, что в условиях следующего похолодания украинцев ждут морозы в пределах нормы, но также следует ожидать и мокрого снега с дождем.

Народный синоптик Леонид Горбань также предупредил о похолодании в третий зимний месяц.

По его словам, морозная погода усилится ближе к концу первой недели февраля, 5-6 февраля.

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На севере и востоке Украины столбики термометров покажут в ночное время около -13... -15 градусов, а днем ожидается около -5... -7 градусов.

После этого прогнозируется очередное потепление и даже оттепель, благодаря южным и юго-западным ветрам.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: