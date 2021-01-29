Украину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали дату

Синоптик и климатолог заявили о снежной и морозной погода в начале февраля в Украине.
Погода в Украине в последние дни января сильно взбунтовалась. По прогнозу синоптиков, в феврале погода снова удивит украинцев. В страну придет серьезное похолодание.
По словам метеоролога и климатолога Вазиры Мартазиновой, похолодание стоит ждать уже в первой декаде февраля.
Текущее потепление продлится примерно 5 дней и сменится новым понижением температуры, сообщается на сайте НАН Украины.
Климатолог сообщила, что в условиях следующего похолодания украинцев ждут морозы в пределах нормы, но также следует ожидать и мокрого снега с дождем.
Народный синоптик Леонид Горбань также предупредил о похолодании в третий зимний месяц.
По его словам, морозная погода усилится ближе к концу первой недели февраля, 5-6 февраля.
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На севере и востоке Украины столбики термометров покажут в ночное время около -13... -15 градусов, а днем ожидается около -5... -7 градусов.
После этого прогнозируется очередное потепление и даже оттепель, благодаря южным и юго-западным ветрам.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На Украину налетел снежный "апокалипсис". Столицу завалило снегом 28 января. Завтра осадки продолжатся.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.