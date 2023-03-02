В Украине будет аномальная весна: климатолог озвучила восхитительный прогноз

Климатолог уверенна, что в марте в Украине будет преобладать теплая погода, а весна будет аномальной.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в начале марта не балует теплотой. При этом синоптики отмечают, что март будет с небольшими осадками и довольно "мягким".

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в марте будет на 2 градуса выше климатической нормы.

Климатолог Вера Балабух добавляет, что в марте можно ждать аномальных температур.

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"Да, март ожидается в пределах нормы. Но опять же, норма, это согласно данным за последние 30 лет, а это время было достаточно теплым. Поэтому есть все поводы надеяться, что в марте будет преобладать теплая погода", - отметила климатолог Вера Балабух, передает Апостроф.

Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Месячное количество осадков, ожидается на уровне 27-44 мм, а в горах 49-98 мм, что в пределах нормы. Только в восточных областях их будет немного меньше нормы.

"По тем прогнозам, которые сейчас есть у мировых прогностических центров, для Украины прогнозируется теплая весна. Средняя температура за сезон ожидается выше нормы. Это значит, что будут преобладать аномально теплые погодные условия", - резюмировала климатолог.

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Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка.

Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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