В Украине ударит мороз -18 и заметет снегом по колено

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в последний месяц января и начале февраля будет морозной и снежной. По прогнозу синоптиков стоит ожидать резкие перепады температур.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, на западе произойдет значительное похолодание до -18 ночью с осадками в виде снега, однако днем столбик термометра резко подскочит к отметкам -1... -6 . Преимущественно западный и юго-западный ветры 10-15 м/с.

На востоке держится стабильный температурный режим: ночью -4 ...-8, днем -2...-4. Небольшой снег будет идти в течение суток. Преимущественно южный и юго-западный ветры 10-15 м/с.

На юге Украины будет теплее. Ночью воздух охладится до -4...-6, а днем вернется к комфортным отметкам -1... На протяжении суток – умеренный снег. Ветер северо-западный, 10-15 м/с.

На севере наблюдается переменная облачность. Ночью -10 ...-12, а днем поднимется до -6 ...-8. Ветер северо-западный, 10-15 м/с.

Реклама

В центральной части Украины переменная облачность, местами осадки. Ночью -9 ...-12, а днем -6°C...-8. Преобладает западный и юго-западный ветры 10-15 м/с.

Снегопад в Украине

По прогнозу синоптиков, февраль начнется со снегопадов. Об этом свидетельствует прогноз погоды, который опубликовал Gismeteo.

Мороз будет вплоть до середины февраля. Особо сильные холода ожидаются на конец января.

Погода в Киеве

В Киеве температура воздуха до среды февраля будет от -4 до - 6. Ночью на 27 января ожидаются холода до -11 градусов мороза. С 26 по 29 число в первой половине дня будет -1...+1 градус. С 1 по 6 февраля будет до +1 градуса днем и до -5 ночью. Также 3, 6-8, 14-15 февраля ожидается снегопад.

Опять морозные дни начнутся 7 февраля и будут держаться вплоть до 16 числа. Температура воздуха в Киеве в эти дни будет до -4 градусов днем, а ночью до -11 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Читайте также: