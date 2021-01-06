В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности

Погода в Украине на Рождество / pixabay

Погода в Украине на Рождество, 7 января, существенно испортится. В страну придет циклон, который принесет много осадков и мощный ветер в большинство областей.

"Где будет выпадать мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега - водители, осторожно! Это больше касается западных областей, Винницкой, вечером - в Житомирской", - предупреждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На востоке, в Днепропетровской, Запорожской области и в Крыму осадки более вероятны к вечеру.

Ветер будет юго-восточным, а на западе - северо-западным, порывистым, временами до сильного.

Температура воздуха в ночь на Рождество ожидается около нуля. А днем от +2 до +6 тепла.

На юге +5 +12 градусов, на западе и северо-востоке 0... +3 градуса.

В Киеве на Рождество будет дождь, возможен мокрый снег. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха ночью около нуля, днем ожидается +2 +4 градуса.

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А вот уже на следующей неделе 13-14 января в страну придет похолодание и значительный мороз.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: