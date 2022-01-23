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В Украину идут трескучие морозы: украинцам дали холодный прогноз до конца января

23 января 2022, 10:54

Через несколько дней на Западе произойдет значительное похолодание до -18 °C ночью с осадками в виде снега.

мороз, снег
В Украину идут трескучие морозы: украинцам дали холодный прогноз до конца января / коллаж Униан, pixabay

Погода в Украине до конца января будет морозной. В последние дни первого месяца года украинцев ждут резкие перепады температур, снегопады и яркое солнце. При этом в некоторые дни в стране будут трескучие морозы.

Согласно данным Укргидрометцентра, 24 января Запад Украины будет радоваться солнечной погоде с переменной облачностью и морозом. Ночью температура воздуха остынет до -8 °C...-13 °C, а днем поднимется до -4 °C...-8 °C. Ветер северо-западный, 10-15 м/с.

На Востоке ожидаются сильные снегопады. Ночью -4 °C...-7 °C, днем -1 °C...-4 °C. Ветер, как и 23 января, будет северо-восточным 10-15 м/с.

На юге тоже будет идти снег круглые сутки. Ночью -3 °C...-6 °C, а днем -1 °C...-4 °C. Преобладают северный и северо-западные ветры со скоростью 10-15 м/с.

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На севере страны ожидаются умеренные осадки днем, ночью – сухо. Столбик термометра ночью покажет -7 °C...-9 °C, а днем -3 °C...-5 °C. Преобладают северный и северо-восточный ветры 10-15 м/с.

В центральных областях температура тоже будет умеренно снижаться днем. Ночью синоптики прогнозируют -7 °C...-9 °C, днем -4 °C...-6 °C. Преобладают северный и северо-восточный ветры со скоростью 10-15 м/с.

Погода в Украине на 25 января

На Западе произойдет значительное похолодание до -18 °C ночью с осадками в виде снега, однако уже днем столбик термометра резко подскочит к отметкам -1 °C...-6 °C. Преимущественно западный и юго-западный ветры 10-15 м/с.

На Востоке держится стабильный температурный режим: ночью -4 °C...-8 °C, днем -2 °C...-4 °C. Небольшой снег будет идти в течение суток. Преимущественно южный и юго-западный ветры 10-15 м/с.

На Юге Украины погода, как всегда, теплее. Ночью воздух охладится до -4 °C...-6 °C, а днем вернется к комфортным отметкам -1 °C..-4 °C. На протяжении суток – умеренный снег. Ветер северо-западный, 10-15 м/с.

На севере наблюдается переменная облачность. Ночью колонка термометра покажет -10 °C...-12 °C, а днем поднимется до -6 °C...-8 °C. Ветер северо-западный, 10-15 м/с.

В центральной части Украины переменная облачность, местами осадки. Ночью -9 °C...-12 °C, а днем -6°C...-8 ° C. Преобладает западный и юго-западный ветры 10-15 м/с.

Погода в Украине на 26 января

Западные области Украины затянет облаками, местами пойдет мокрый снег, но температура воздуха по сравнению с 25 января значительно прогреется. Ночью -1°C...-4°C, днем -1°C...-3°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На Востоке тоже будет облачная погода без существенных осадков. Ночью воздух охладится до -8°C...-11°C, а днем прогреется до -2°C...-5°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Южная часть Украины тоже останется без солнца – облачная погода и небольшие осадки прогнозируют на Юге. Ночью -4°C...-7°C, днем -1°C...-3°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На севере будет облачно, и днем будет идти снег. Ночью -12°C...-14°C, днем -2°C...-6°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях погода будет немного теплее северных регионов, однако температура воздуха будет снижаться почти всю ночь и день. Ночью -8°C...-10°C, днем -2°C...-5°C. Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине на 27 января

На Западе Украины ночью -5 °C...-9 °C, а днем будет идти дождь при температуре -1 °C...1 °C. Преобладает северо-западный ветер 5-10 м/с.

Восток Украины затянет облаками, а ночью будет идти снег при температуре -8°C...-11°C. Днем воздух прогреется до -4°C...-7°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Юг Украины тоже не увидит в этот день солнца – будет облачная погода без существенных осадков. Ночью -4°C...-7°C, днем -1°C...-3°C. Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

На Севере тоже облачно, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -12 ° C...-14°C, днем -6°C...-8°C. Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях облачная погода без осадков. Ночью термометр покажет -8°C...-10°C, днем -4°C...-7°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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