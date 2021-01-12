В Васильев день в Украине ударят сильные морозы

В Украину идет снегопад / pixabay

Погода в Украине в четверг, 14 января, когда отмечают Васильев день, ожидается морозной. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в стране стоит ждать еще и снегопадов.

"Завтра без существенных осадков, только днем на Приазовье небольшой мокрый снег. В последующие двое суток (13-14 января - ред.) в Украине временами небольшой снег, 13 января в восточных и юго-восточных областях умеренные, местами значительные осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - сообщили синоптики.

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Температура ночью 1-7° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, в четверг, 14 января, в северных областях ночью 5-10°, днем 3-8° мороза.

Синоптики отмечают, что с 14 января ожидается сильное похолодание и морозы могут достигнуть -15 -19 градусов.

Народные приметы о погоде в Васильев день 14 января:

Если 14 января наблюдается туман - к урожаю.

Какая погода в этот день – таким будет январь до конца.

Оттепель — на теплую, раннюю весну.

Выпавший на Старый новый Год снег предвещает хороший урожай.

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