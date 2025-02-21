"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

Вы узнаете:
- Прогноз погоды от Натальи Диденко
- Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Над Украиной разместился антициклон, его центр прямо над нами. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков погода. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, только в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег – влияние циклона с востока.
"Морозы еще продолжатся. В ночные часы ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее, от 1 мороза до 5 градусов тепла", - написала она.
По ее данным, в Киеве 22 и 23 февраля осадков не ожидается: "Ночью -12-14 градусов, в дневные часы -2-4 градуса".
"Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля. Весна нам уже подмигивает", - добавила она.
Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 22 февраля, температура ночью опустится до -12°…-14°, а днем будет -6°…-4°.
В воскресенье, 23 февраля, температура ночью опустится до -11°…-13°, а днем будет -3°…-1°.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что резкое потепление накроет Украину - синоптик назвала дату. В Украину скоро придет потепление - температура воздуха поднимется.
Также ранее сообщалось, что почти 20-градусный мороз атакует Украину - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -13 градусов.
Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.
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