Врежет пекло: украинцев предупредили о мощном атмосферном фронте и назвали даты

Атмосферные фронты принесут нестойкую погоду с грозовыми дождями разной интенсивности.
В период с 30 мая по 2 июня будет преобладать юго-западный перенос воздушных масс над территорией Украины, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
Как подчеркнула она в комментарии Фактам, атмосферные фронты принесут нестойкую погоду с грозовыми дождями разной интенсивности.
По ее прогнозу, в этот отрезок времени в Украине ожидается теплая погода с температурой по ночам 10−16 тепла, днем столбики термометров покажут 17−23 выше нуля.
"А вот на востоке и юго-востоке 30 мая — 1 июня ожидается жара до 25−30 градусов", - добавила Голеня.
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Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.
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