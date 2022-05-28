Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июнь

/ УНИАН

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в Украине в июне 2022 года предполагается 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы, говорится на сайте УГЦ.

Средняя температура воздуха составляет 17-22 тепла, в горных районах 11-18 тепла.

Синоптики напомнили, что абсолютный минимум температуры воздуха в июне зафиксирован на уровне – 0-9° тепла (в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза).

В то же время абсолютный максимум температуры воздуха – 32-38° (в южных и восточных областях местами 39-39,8°, в Карпатах и горах Крыма 25-33°).

При этом среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

Кроме того, в июне активизируется грозовая деятельность, наблюдаются град и шквалы.

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Напомним, погода в Украине в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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