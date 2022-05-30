Зальет дождями и налетят грозы: в последний день весны в Украине ударит жара

Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине о вторник, 31 мая, будет по-летнему теплая, но с сюрпризом.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, на востоке и юго-востоке страны ожидается жара до +25-30.

По ее словам, в большинстве областей Украины тоже будет не холодно, +20 +26 градусов. В западных областях будет чуть свежее, +17-22 °С. С северо-запада будет повевать умеренный, временами порывистый, ветер.

Украинцам в последний день весны стоит ожидать дождей с грозами.

"Завтра в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и кое-где в западных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории будет преобладать сухая погода", - говорится в сообщении.

В Киеве 31 мая дождь маловероятен. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +22 градусов.

Уже с 1 июня в Украине существенно потеплеет.

Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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