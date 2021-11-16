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Заморозит и засыплет снегом: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

16 ноября 2021, 04:52
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В ближайшие дни стоит ожидать ночной температуры до -9 градусов.

Киев,погода,зима,снег
/ Reuters

В Украине начался мощный заход холодных воздушных масс, рассказал синоптик Виталий Постригань.

В своем Facebook он пишет, что в ближайшие дни стоит ожидать ночной температуры до -9 градусов, днем 0-5 тепла, осадков не ожидается.

"К холоду присоединится аномально высокое атмосферное давление. Одеваемся теплее и внимательно следим за своим здоровьем", - отметил специалист.

Он добавил, что 19 ноября погода изменится из-за поступления атлантического атмосферного фронта.

Ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, есть вероятность порывистого ветра. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-7 тепла.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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