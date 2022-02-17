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Зима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину

17 февраля 2022, 08:50

Почти в половине случаев весна в Украину приходит с опережением средних сроков на 1,5-3 недели. Пока что весна продолжит спорить с зимой, говорит синоптик.

погода, весна, белка
Средняя дата начала весны – 2 марта / Коллаж Униан, pixabay.com

Февраль 2022 оказался достаточно теплым - во многих регионах уже растаял снежный покров и запахло весной. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявил, что, согласно анализу многолетних данных, средняя дата начала весны – 2 марта.

Синоптик написал в Facebook, что за последние 30 лет самая поздняя весна наблюдалась в 2013 году – тогда она пришла 30 марта. А самая ранняя наступила в 2002 году - 22 января.

Постригань добавил, что почти в половине случаев весна в Украину приходила рано - с опережением средних сроков на 1,5-3 недели.

Что касается 2022 года, то в течение текущей недели весна продолжит спорить с зимой, а солнечный антициклон Ingo – с пасмурной Атлантикой.

"Никаких осадков и опасных явлений, а ночные морозы сменяются небольшим теплом днем. Солнечных часов много для зимнего месяца. Температура ночью до 2-7 градусов мороза, а днем ​​3-8 градусов тепла", - рассказал Постригань.

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"Погода остается не по сезону теплой, однако зима еще не сказала своего последнего слова, но это уже другая синоптическая история", - резюмировал синоптик.

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Как сообщал Главред, погода в Украине 17 февраля ухудшится. Днем почти по всей территории страны, кроме южных и восточных областей, ожидаются дожди и сильный ветер.

Ранее синоптик прогнозировал, что две последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.

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