Зима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину

Почти в половине случаев весна в Украину приходит с опережением средних сроков на 1,5-3 недели. Пока что весна продолжит спорить с зимой, говорит синоптик.
Февраль 2022 оказался достаточно теплым - во многих регионах уже растаял снежный покров и запахло весной. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявил, что, согласно анализу многолетних данных, средняя дата начала весны – 2 марта.
Синоптик написал в Facebook, что за последние 30 лет самая поздняя весна наблюдалась в 2013 году – тогда она пришла 30 марта. А самая ранняя наступила в 2002 году - 22 января.
Постригань добавил, что почти в половине случаев весна в Украину приходила рано - с опережением средних сроков на 1,5-3 недели.
Что касается 2022 года, то в течение текущей недели весна продолжит спорить с зимой, а солнечный антициклон Ingo – с пасмурной Атлантикой.
"Никаких осадков и опасных явлений, а ночные морозы сменяются небольшим теплом днем. Солнечных часов много для зимнего месяца. Температура ночью до 2-7 градусов мороза, а днем 3-8 градусов тепла", - рассказал Постригань.
"Погода остается не по сезону теплой, однако зима еще не сказала своего последнего слова, но это уже другая синоптическая история", - резюмировал синоптик.
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Как сообщал Главред, погода в Украине 17 февраля ухудшится. Днем почти по всей территории страны, кроме южных и восточных областей, ожидаются дожди и сильный ветер.
Ранее синоптик прогнозировал, что две последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.
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