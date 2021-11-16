Зима наступит уже на этой неделе - Украину засыплет снегом, но похолодает только с понедельника

Погода в Украине кардинально изменится / УНИАН

Погода в Украине 17 ноября пока будет без осадков и существенного похолодания, но все изменится уже до выходных.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 17 ноября, по всей территории страны ожидаются туманы и "плюсовая" температура.

"Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь предполагается в пределах 2-9 градусов мороза, днем ​​потеплеет до +1+6 градусов, на Западе и Юге до +5+9, в Крыму до +11 градусов", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, в Киеве в среду будет холодно, ночью -5 градусов, днем ​​около +3 градусов. Осадки в столице маловероятны.

Читайте такжеНеобычайный Новый год 2022: синоптики удивили неожиданным прогнозом погодыДиденко говорит, что похолодание под выходные сменится потеплением, во время которого в Украину придут атмосферные фронты с дождем, мокрым снегом и сильным ветром, а с понедельника снова придет похолодание.

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Какой будет погода в Украине в первый месяц 2022 года

Погода в Украине зимой 2021-22 будет мягче, чем в предыдущие годы, причем январь будет нехарактерно теплым - это обусловлено необычными явлениями в атмосфере.

Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух. Синоптик отметила, что средняя температура в зимний сезон будет на один-полтора градуса выше прошлогодних значений.

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