Ученые рассказали, как и почему стресс чаще убивает мужчин

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Происходящий в клетках стресс гораздо сильнее влияет на мужской организм, нежели на женский, и гораздо чаще приводит к сердечным приступами и инсультам.

Соответствующее сообщение было опубликовало в специализированном издании Bioscience Report.

«Недавно мы обнаружили, что концентрация молекул BH4, "помощников" фермента, производящего молекулы моноокиси азота, была заметно выше в организме самок крыс, страдавших от высокого давления, но не самцов. Теперь мы поняли, с чем это связано и как от этого можно избавиться", — заявила одна из руководителей проекта Дженнифер Салливэн (Университет Огасты, США).

Как показали наблюдения ученых, сборка моноокиси азота напрямую зависит от того, как много "помощников" ферментов, молекул BH4, присутствовало внутри почечных клеток Их концентрация, в свою очередь, зависит от того, как много оксидантов было в организме. С ними BH4 превращается в вещество BH2, которое не способное ускорять реакцию образования молекул оксида азота.

Далее, ученые добавили мощный антиоксидант в воду, которую пьют подопытные крысы-самцы. Буквально через несколько дней концентрация BH4 в клетках их почек серьезно увеличилась. В результате этого давление в сосудах самцов снизилось до тех же значений, что и у самок, и оставалось низким вплоть до того, пока ученые несвернули эксперимент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, почему мужчины умирают раньше женщин.