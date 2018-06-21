Ученые выяснили, почему мужчины умирают раньше женщин

Группе ученых из Швейцарии удалось выяснить, почему мужчины в среднем живут гораздо меньше, чем женщины.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Исследователи пришли к выводу, что в таком положении дел виновата Y-хромосома. Именно проблемы с ней серьезно увеличивают риски развития онкологических заболеваний и остальных тяжелых патологий для мужского организма.

Ученые долго анализировали образцы крови около 1,6 тысячи мужчин, после чего сделали вывод, что наиболее частым изменениям генетического характера в группе испытуемых подвергается часть лейкоцитов Y-хромосомы. Затем, в процессе деления соматических клеток, появляются опасные мутации, которые со временем и накапливаются в мужском организме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе.