Ученые рассказали, в чем женщины превосходят мужчин

Группа канадских ученых поставила под сомнение распространенный стереотип о том, что тела мужчин от природы гораздо более атлетичны, чем женские.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале "Applied Physiology, Nutrition and Metabolism".

По словам исследователей из канадского Университета Ватерлоо, женское тело может перерабатывать кислород быстрее мужского. Это качество, в свою очередь, позволяет снижать нагрузку на клетки организма и является важным показателем приспособленности к аэробным нагрузкам.

В среднем женщины приблизительно на треть превосходят мужчин в показателях переработки кислорода. Это было доказано специальным экспериментом, проведенным на беговой дорожке. Ученые для участия в нем подбирали мужчин и женщин одного возраста и одного веса.

"Мы обнаружили, что женские мышцы быстрее вытягивают кислород из крови. С научной точки зрения, это указывает на превосходную аэробную систему, — сказал профессор Ричард Хьюсон.

По мнению ученого, именно поэтому женский организм с меньшей долей вероятности накапливает т.н. "молекулы мышечной усталости".

Напомним, ранее ученые доказали, что одинокие женщины счастливее мужчин-холостяков.