Психологи рассказали, как справиться с предновогодней депрессией

31 декабря 2018, 09:30

Во время подведения итогов уходящего года важно сделать упор на том, что получилось, отметил эксперт.

Путешествия в теплые края могут помочь справиться с предновогодней депрессии, сообщили психологи
Путешествия в теплые края могут помочь справиться с предновогодней депрессии, посоветовали психологи / vitamini-veselibai.blogspot.com

Главной причиной предновогодней депрессии являются нереализованные планы, также хандру вызывает короткий световой день, завал на работе и финансовые проблемы.

Предновогоднюю депрессию могут помочь побороть встречи с друзьями, путешествия в страны, в которых тепло, уменьшение нагрузки на работе, сообщает ТСН со ссылкой на психологов.

Психолог Александра Литвинчук отметил, что во время подведения итогов уходящего года важно сделать упор не на том, что не получилось, а на том, что получилось, и в чем вы молодец.

"Новый год предполагает какое-то, чудо. И вот с тем, что бьют куранты, человеку кажется, что завтра начнется новая жизнь, новый год и все по-другому. И откуда это все берется? С детства! В психологии это называется магическое мышление", — отметил эксперт.Ранее сообщалось, что зимой из-за малого количества солнечного света, перепадов температуры, давления, разных заболеваний людям грозит депрессия, признаками которой, в частности, являются плохое настроение, усталость и раздражительность.

Психолог Вера Романова говорила, что зимнюю хандру помогут побороть физическая активность, прогулки на свежем воздухе в солнечный день и общение с друзьями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
психолог депрессия Новый год
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:48
Девушка дня Instagram: голубоглазая красотка Анастасия Дабижа
10:25
Режим ЧС и выжившие: новые подробности обрушения подъезда в Магнитогорске Видео
09:55
Политолог объяснил, как по России ударил "уход" Украины Видео
09:30
Психологи рассказали, как справиться с предновогодней депрессией Видео
09:00
"Больше осадков, сильнее ветер": синоптик предупредила об изменении погоды в Киеве Видео
08:44
Выборы-2019 решат главный вопрос Украины мнение
08:30
Политолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным Видео
08:20
"Почти все — советское": волонтер рассказал о вооружении ВСУ Видео
08:00
В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы Фото Видео
07:37
Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей и открытки с Новым годом Свиньи Фото
07:30
В Украине началась президентская избирательная кампания: все, что нужно знать о выборах-2019 Видео
07:11
В Беларуси все будет Москва мнение
06:52
От наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильно Фото Видео
06:50
Салат оливье: лучшие рецепты на Новый год Видео
06:33
Астролог назвал главного везунчика в любовных делах в 2019-м по знаку Зодиака Видео
05:49
Волшебство под бой курантов: как правильно загадать желание на Новый год 2019 Видео
05:12
Украинки-военные презентовали красочный календарь на 2019 год Фото Видео
04:47
Волонтер назвал причину введения в Украине военного положения Видео
04:05
Дипломат сказал, что ускорит наступление мира в Украине Видео
03:41
Каменских, Кардашьян, Седокова: пикантные фото звезд, которые оголились в 2018 году Фото
02:23
"Cжечь себя и тела": в России мать убила двух своих детей Видео
01:38
"По ней плачет Голливуд": астролог оценил амбиции Тодоренко, и ее совместимость с Топаловым
01:20
В Мариуполе чиновник посоветовал учителю музыки "торговать сигаретами" Видео
00:58
Названы самые популярные песни на украинских радиостанция в 2018 году Видео
00:36
"Олигархи используют": политолог рассказал о риске для вероятных кандидатов Зеленского и Вакарчука Видео
00:11
В архивах КГБ Латвии выявили имя женщины-агента из РПЦ
30 декабря, воскресенье
23:45
В Австрии упомянули об отмене санкций против России из-за оккупации Донбасса
23:19
Семьи пленных украинских моряков получили денежную помощь
22:53
"Мы никогда не были братскими народами": российский актер сделал гневное заявление по Крыму Видео
22:30
Санта с голым торсом: Джаред Лето показал пикантное фото
22:01
"Просто, бл*дь, пятно": в предвыборном ролике украинской политпартии закрасили государственный флаг Видео
21:27
В Минобороны показали зрелищный дебютный полет вертолета Ка-226 Видео
20:59
"Полвареника с утра разобрали": украинцы едва не разнесли магазины в преддверии Нового года Видео
20:28
Писатель показал, как сейчас выглядит донецкий аэропорт: опубликованы фото Видео
20:04
"Не имеет значения": Епифаний рассказал о наказании от Москвы для перешедших в ПЦУ
19:53
На Прикарпатье упал крупный метеорит, опубликовано видео Фото Видео
19:31
Любовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность Степаненко
19:17
Битва Нового года: как помирить кота с елкой Видео
18:54
Под Тернополем на новогоднем утреннике умерла шестиклассница
18:29
Брежнева стала персоной нон грата на российском телеканале
18:21
Еще один приход УПЦ МП присоединился к "настоящей украинской церкви" Видео
18:13
"Такие страны всегда разваливаются": астролог рассказал, какие регионы России отойдут Украине Видео
17:49
Гангстерские разборки в центре Ивано-Франковска: появилось фото с места убийства местного авторитета Фото
17:32
Закуски на Новый год-2019: элементарные рецепты холодца Видео
17:13
"Престарело-ватная кобылка": в сети обсуждают новое "дивное" шоу Лорак Видео
16:49
"Нерешительный Запад": эксперт объяснил, что заставило мир отреагировать на вторжение РФ в Украину Видео
16:33
Актриса шоу рассказала о распаде "Уральских пельменей"
16:12
"Россияне как животные перед землетрясением": Соловей рассказал, когда начнется революция в России Видео
15:36
Известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать Видео
15:11
"Бакс по 60": аналитик назвал условия, при которых в Украине взлетит курс доллара Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять