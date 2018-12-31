Психологи рассказали, как справиться с предновогодней депрессией

Путешествия в теплые края могут помочь справиться с предновогодней депрессии, посоветовали психологи / vitamini-veselibai.blogspot.com

Главной причиной предновогодней депрессии являются нереализованные планы, также хандру вызывает короткий световой день, завал на работе и финансовые проблемы.

Предновогоднюю депрессию могут помочь побороть встречи с друзьями, путешествия в страны, в которых тепло, уменьшение нагрузки на работе, сообщает ТСН со ссылкой на психологов.

Психолог Александра Литвинчук отметил, что во время подведения итогов уходящего года важно сделать упор не на том, что не получилось, а на том, что получилось, и в чем вы молодец.

"Новый год предполагает какое-то, чудо. И вот с тем, что бьют куранты, человеку кажется, что завтра начнется новая жизнь, новый год и все по-другому. И откуда это все берется? С детства! В психологии это называется магическое мышление", — отметил эксперт. Ранее сообщалось, что зимой из-за малого количества солнечного света, перепадов температуры, давления, разных заболеваний людям грозит депрессия, признаками которой, в частности, являются плохое настроение, усталость и раздражительность.

Психолог Вера Романова говорила, что зимнюю хандру помогут побороть физическая активность, прогулки на свежем воздухе в солнечный день и общение с друзьями.