Сколько длится солнцестояние

"Есть только миг между прошлым и будущим…" – поется в песне. Летнее солнцестояние длится чуть дольше, но тоже занимает короткий промежуток времени.

Когда день летнего солнцеворота в 2018 году

В 2018 году летнее солнцестояние (его еще называют солнцеворотом) выпадает на 21 июня. Это четверг.

Это самый длинный световой день, и к тому же старт астрономического лета в северном полушарии. Соответственно, в южном полушарии в этот день начинается астрономическая зима.

Само солнцестояние произойдет в 2018 году в северном полушарии 21 июня в 10:07 по всемирному координированному времени – или в 13:07 по киевскому времени.

Летнее солнцестояние – это, по сути, тот момент, когда наклон оси вращения Земли принимает наименьшее значение в направлении на Солнце.

Для жителей высоких широт – это день (или ночь – если речь идет о зимнем солнцестоянии), когда солнца поднимается на небосклоне выше всего за год. При этом на территориях, которые расположены выше широты 66,5 градусов (это Северный Полярный круг), солнце в этот день вообще не заходит за горизонт, то есть световой день длится круглые сутки. А вот в Киеве, к примеру, солнце 21 июня встанет в 04:46, а зайдет 21:13.

Поскольку длится солнцестояние краткий момент времени, то для самого дня, на который оно выпадает, используют другие названия: например, "самый длинный день", "середина лета" или "первый день астрономического лета". Завершится день летнего солнцестояния в 2018 году 22 июня после 14:00.

После летнего солнцестояния день в северном полушарии пойдет на убыль, а ночь начнет постепенно увеличиваться. В южном полушарии всё наоборот.

Ранее "Главред" писал о народных приметах на день солнцеворота.