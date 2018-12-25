Психологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессию

Зимнюю депрессию, в частности, может помочь побороть физическая активность, посоветовала психолог / Reuters

Зимой из-за малого количества солнечного света, перепадов температуры, давления, разных заболеваний людям грозит депрессия, признаками которой, в частности, являются плохое настроение, усталость и раздражительность.

Зимнюю хандру помогут побороть физическая активность, прогулки на свежем воздухе в солнечный день, общение с друзьями, пишет ТСН со ссылкой на слова психолога Веры Романовой.

Психологи отметили, что главное — не зацикливаться на плохом, и стоит иногда впадать в детство — покататься на санках и просто поваляться в снегу.

По словам диетолога Бориса Скачко, для хорошего настроения, необходимо обеспечить мозгу правильное питание. "Самое сбалансированное, на мой взгляд, блюдо — это украинский борщ. Его компоненты обеспечивают, кроме правильного питания, еще и улучшение работы кишечника...", — заявил он.

"Очень полезно кушать рагу,… винегрет. То есть вот эти вот компоненты, их часто игнорируют и заменяют картофелем, хлебом, кашами", — добавил собеседник.

Ранее украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что праздник Новый год полезный, поскольку способствует пересмотру произошедшего за 365 дней и постановке новых целей.