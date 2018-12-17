Психолог рассказала о пользе Нового года

Новый год — полезный праздник, поскольку способствует постановке новых целей, полагает психолог / 1zoom.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что праздник Новый год полезный, поскольку способствует пересмотру произошедшего за 365 дней и постановке новых целей.

Стоит подумать, что выводило из равновесия в прошлом году и принять для себя новые правила, написала эксперт в Instagram.

"Скоро Новый год. Считаю этот праздник полезным, так как своим названием и смыслом он способствует тому, чтобы пересмотреть все, что произошло за предыдущие 365 дней и поставить новые цели", — отметила автор.

По словам кандидата наук, это здорово повышает эффективность, особенно, если серьезно задуматься, составить список желаемого.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.