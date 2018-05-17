Ученые установили, что физический труд приближает смерть

Голландские ученые доказали, что мужчины, занимающиеся тяжелым трудом, умирают намного раньше, чем представители сильной половины человечества, у которых сидячая работа.

В 1960-2010 годах исследователи проанализировали более 2,4 тысячи научных работ, посвященных связи между смертностью и профессиональной физической активностью. В целом ученые проанализировали образ жизни почти 200 тысяч человек.

Свои выводы они опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine, пишет MedicalXpress.

Выяснилось, что у 18% мужчин физический труд повышает риск преждевременной смерти. При этом физические нагрузки в свободное от работы время не влияли на этот показатель.

А вот для женщин наоборот – физическая активность снижает риск преждевременной смерти.

Ранее ученые назвали вид спорта, способный спасти от депрессии. Как считают ирландские исследователи, избежать признаков депрессивного состояния гораздо легче, чем считалось прежде.