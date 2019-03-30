Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська: Рецепт схуднення насправді дуже простий

Оксана Скиталінська / Особистий архів Оксани Скиталінської

На сайті "Главред" відбувся чат із лікарем-дієтологом, спеціалістом медицини антистаріння, засновницею Dr. Skytalinska Academy Оксаною Скиталінською. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, наскільки здорово харчуються українці, які шкідливі харчові звички вони мають, а також чому більшості вітчизняних політиків потрібно звернутися до лікаря-дієтолога.

Крім того, гостя "Главреду" розповіла, як правильно вживати сало, чи є корисним вегетаріанство, які продукти мають обов’язково бути у щоденному раціоні, як правильно постувати, чи можна інколи вживати червоне сухе вино, як харчуватися, якщо ведеш "сидячий" спосіб життя, чому цукор протипоказаний онкохворим, а також чому потрібно зробити для себе правилом відоме українське прислів’я "як не з’їм, то понадкушую".

Подаємо стенограму чату з Оксаною Скиталінською.

Авесалом: Пані Оксано, враховуючи, що зараз, у розпал передвиборчої кампанії, більшість українців живе у стані постійного стресу, чи є якісь рекомендації у Вас з приводу того, як харчуватися в такий період, аби хоч трохи зменшити негативний вплив стресу?

Оксана Скиталінська: Вибори завжди були і будуть у нашому житті, а от наше здоров’я – унікальне. Тому раджу звернути увагу на власне життя – якщо ми будемо здоровими, то будуть здоровими і наші думки, і наш вибір, а, відповідно, буде кращим життя.

Щодо харчування, то слід прибрати з раціону продукти, які збільшують стрес і зменшують опірність організму, погіршують стан роботи мозку, збільшують рівень депресії, а, відповідно, призводять до прийняття неправильних рішень. Це – всі кондитерські вироби, смажені страви (особливо на соняшниковій олії), продукти, які містять гідрогенізовані жири, зокрема, маргарин, т.зв. "легке масло" та всі продукти, які його містять. Також слід зменшити кількість солі.

Паралельно з тим потрібно додати до раціону чотири основні продукти, які покращують роботу мозку та зменшують рівень стресу: горіхи, насіння льону, ягоди (можна морожені) і листову зелень (петрушку, шпинат, зелений салат, капусту броколі).

Крім того, слід нормалізувати спосіб життя, більше спати і щодня хоча б 30 хвилин займатися інтенсивними вправами.

Читайте такжеВ Минздраве посоветовали, как похудеть без строгой диетыpolit_ua: Якщо уявити раціон харчування наших співвітчизників, що живуть на мінімалку, скажіть відверто, чи є доступним для них здорове харчування? Чи може здорове харчування бути дешевим? Чи це доступно тільки багатіям?

Оксана Скиталінська: Мінімальні зарплати та доходи в Україні просто недостойні. Це дуже несправедливо і неправильно. Людям, що живуть на мінімалку, доводиться якось викручуватися, щоб не те що правильно харчуватися, а щоб харчуватися просто, аби вижити. Звісно, це питання не зовсім до мене.

Але існує міф про те, що здорове харчування обов’язково є дорогим. Основу нашого здорового харчування мають становити овочі, причому місцевого походження. Можливо, вони нам не дуже подобаються. Можливо, нам більше подобається авокадо, ніж місцева капуста... Але мають бути страви з наших різних овочів, а їх величезна кількість: всі сорти капусти, редька, листові овочі, цибуля, бобові... Вони обов’язково мають бути присутні в нашому раціоні. Має бути щоденний прийом горіхів (треба навчитися вживати горіхи), насіння, зернові (не пластівці, до яких ми звикли, а зернові). Всі ці продукти, як правило, не є надто дорогими.

Крім того, не треба продукти смажити – їх слід варити, парити, запікати, а вже потім додавати до них корисний жир.

Треба уникати солодощів, а готувати їх із фруктів, ягід, сухофруктів.

food_fun: Ваше отношение как специалиста к посту? Является ли такая практика полезной для организма – голодать около месяца, чтобы потом в праздник разговеться так, что из-за стола не встанешь?:) Вот, например, правильно ли выходить из Великого поста, наевшись пасочек, колбасы, пирогов, первой зелени (редиски, огурцов и т.д.), да еще и вином запив?:)

Оксана Скиталінська: Наші предки протягом тривалого часу дотримувалися постів і періодичного утримання від їжі. Це базувалося на багаторічних спостереженнях за ефектами, які дає піст: покращення роботи організму, нормалізація маси тіла, кров’яного тиску, рівня холестерину, роботи імунної системи, зниження ризику онкологічних захворювань.

Сучасна наука не лише підтверджує користь постів, але і вважає їх одним із найкращих методів продовження молодості та боротьби зі старінням.

Відмова від продуктів тваринного походження дуже корисна для людей, особливо для людей 40-65 років. Саме цей період лікарі вважають найбільш чутливим до тваринних продуктів, особливо до червоного м’яса. Заміна тваринного білка на рослинний дає масу позитивних ефектів для організму: оздоровлення мікрофлори кишечника, покращення стану при аутоімунних захворюваннях (алергії, бронхіальній астмі і т.д.), покращує роботу мозку, зменшує рівень вісцерального (внутрішнього) жиру.

Але багато людей неправильно ставляться до посту і після його закінчення починають об’їдатися шкідливими продуктами – солодощами і м’ясом. Тому моя рекомендація: сприймайте піст як дуже гарний засіб для переосмислення свого життя, а їжу в подальшому сприймайте як інструмент, який дає нам можливість бути здоровими, жити якісно і робити щось хороше для світу.

Liudmyla: У мене типове жіноче питання. Весна традиційно є початком дієт та приведення своєї фігури до ладу за зиму у жінок. Чи не могли б ви порадити, як правильно худнути навесні? Як це робити розумно, коли організм і так страждає на весняний авітаміноз?

Оксана Скиталінська: Я вважаю, що за своїм тілом потрібно доглядати завжди, не залежно від пори року, і постійно тримати його у формі. :)

Рецепт схуднення навесні, і не тільки, – простий. Треба поєднати харчування, щоденну фізичну активність і повноцінний сон.

Що стосується харчування, то мають бути присутні наступні групи продуктів: овочі у свіжому та вареному/пареному вигляді, невеличку кількість круп у першій половині дня, нежирні білки з акцентом на рослинні (сочевиця, маш, нут, гриби) і присутність корисних жирів (горіхів, оливкової олії).

Харчуватися потрібно двічі-тричі на день, без перекусів. Також не слід їсти за три-чотири години до сну. Якщо хочете їсти – пийте теплу воду або трав’яний час.

А щоб не було гіповітамінозу, потрібно включити до раціону зелень (петрушку, кріп), цибулю, квашену капусту та настій шипшини.

Читайте такжеУченые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудетьАльона: Ваша позиція щодо користі червоного сухого вина, бо думки експертів прямо протилежні. Одні кажуть, що його потрібно вживати, бо це упереджує ледь не онкологію, інші, навпаки, наполягають, що будь-який алкоголь призводить до купи проблем зі здоров’ям, навіть якщо вживати його, пам’ятаючи про міру.

Оксана Скиталінська: Алкоголь, зокрема, червоне вино – напій контроверсійний. Користь вина сумнівна, тому що вміст ресвератролу (антиоксидант, який покращує стан судин) в ньому надзвичайно низький. Для того, щоб отримати достатньо ресвератролу, нам потрібно випити 40 літрів вина.

З іншого боку, алкоголь діє погано на мозок і печінку. У жінок (таких досліджень багато) він збільшує ризик раку молочної залози. За умови, якщо його вживати щодня.

Тож червоне сухе вино можна вживати не щодня, не у великій кількість і з нагоди визначних подій. :)

Wrangler: Г-жа Скиталинская, что вы думаете о примере Черчилля, который утверждал, что его секрет долголетия сводится к следующему: "Ешьте и пейте что вам вздумается. А главное – никакой физкультуры". Наверное, от такой формулировки любой современный врач схватится за голову. Но, тем не менее, прожил он 90 лет, веся центнер. Как ему это удалось, ведя такой образ жизни?

Оксана Скиталінська: Черчіль і Амосов прожили однакове за тривалістю життя. На відміну від Амосова, який бігав, вів здоровий спосіб життя, Черчіль вживав алкоголь, курив сигари і рухався мало. Але їх об’єднували дві речі: висока присутність стресів у житті та висока стресостійкість організму, а також, судячи з тривалості життя, присутність "генів довгожителів", які дали змогу їм прожити так довго.

"Гени довгожителів" є у людей, які переступили 90-річний рубіж, і дають людям змогу часто вживати не дуже здорову їжу, курити, вживати алкоголь і, тим не менше, жити довше за інших.

Вчені пояснюють це тим, що процеси поломок в організмі на рівні клітин починаються на 20-30 років пізніше, ніж у середньостатистичних людей.

Все ж наука доводить, що дотримання здорового способу життя дає шанси людям, які не мають "генів довгожителів", прожити довше і якісніше, а тим, хто має такі гени – прожити ще довше.

Petro: Чи є корисним сакральний для українців продукт – сало? :) Аж переживаю в очікуванні вашої відповіді. :)

Оксана Скиталінська: :) Я вас одразу заспокою і втішу: сало – корисний продукт, але за умови, що воно свіже (проморожене, але не солене, не смажене, не копчене і не варене). В салі присутні жири, які мають протизапальні властивості, покращують роботу мозку та всього організму. Але – за умови, якщо сало вживати у невеличкій кількості: шматочок розміром двох наших пальців, а не розміром в усю долоню, як ви, можливо, собі уявили. :)

Кофеман: Как правильно употреблять кофе, чтобы не навредить организму? Поделитесь, пожалуйста, вашим советом.

Оксана Скиталінська: Чудове питання, дякую.

Кава, згідно з багатьма дослідженнями, є дуже корисним напоєм. Так, зокрема, масштабне дослідження Гарвардського університету, в якому взяли участь 130 тисяч людей протягом 15 років, показало, що кава позитивно впливає на роботу мозку, покращує концентрацію уваги, зменшує ризик ожиріння печінки (стеатозу), зменшує ризик депресії, особливо у жінок, зменшує ризик цукрового діабету другого типу і хвороби Альцгеймера.

Згідно з рекомендаціями Американської асоціації дієтологів, кави можна вживати до чотирьох чашок на день у першій половині дня. Але не всі люди однаково метаболізують каву. Є люди, в яких відсутній або дуже слабкий фермент, який розщеплює каву, тому їм бажано вживати не більше однієї чашки цього напою на день, і то якщо немає тремору рук. Дізнатися про присутність цього гену може допомогти генетичний тест.

Але моя рекомендація: дотримуйтеся золотої середини – одна-дві чашки на день.

Гіпопотамчик:): Пані Оксано, розумію, що подібні рекомендації робляться дуже індивідуально, але, можливо, спробуєте трохи узагальнити – як ви радите сформувати раціон людям, що ведуть "сидячий спосіб життя", тобто більшість часу просиджують в офісі перед комп’ютером? Як харчуватися, аби не відростити собі "п’яту точку" та "рятівне коло" на талії?) Адже апетит гарний, а розумієш, що традиційну поживну їжу не зовсім правильно обирати, тож постійно закидаєш у себе якісь дрібнички, постійно п’єш чай або каву…

Читайте такжеДиета 5, меню: что можно и что нельзя естьОксана Скиталінська: На жаль, життя більшості сучасних людей є "сидячим". Тому більшість із них, як правило, мають надмірну масу тіла або схильні до неї.

Передусім потрібно зрозуміти, що відсутність руху – це потенційні хвороби, а в майбутньому – інвалідизація та скорочення тривалості життя. Тому, якою б не була ваша робота – завантаженою чи наповненою стресами, все одно знаходьте час вставати зі свого робочого місця, пройтися сходами, не користуватися ліфтом, зробити кілька присідань, відтискань від підвіконня, покрутити головою.

Харчуватися потрібно тричі на день (за умови якщо у вас немає запальних захворювань шлунку та кишечника), якщо є схильність до зайвої маси – двічі в день. Найкращими перекусами є горіхи, бо дають тривале відчуття ситості.

Щоб не хотілося їсти, ставте перед собою або чашку чаю, або теплої чи гарячої води – це зменшить відчуття голоду і дозволить вам "дотягнути" до наступного прийому їжі.

Основу раціону мають складати овочі (свіжі, запечені, тушковані, парені), а також легкозасвоювані бобові.

Намагайтеся щодня 30 хвилин порухатися: походити сходами, зробити вправи вдома. А вихідні проводьте в максимальному русі.

Оксана Скиталінська / Фейсбук Оксаны Скиталинской

Назаренко В.: Пані Оксано, мені цікаво було б послухати, як розпочинався ваш шлях лікаря-дієтолога, з чого почалося захоплення цією справою? Чи завжди вам самій вдається виконувати свої ж рекомендації як лікаря? Які у вас самої є слабкості в плані смаколиків, про сумнівну користь яких ви знаєте, але все одно не можете відмовити собі побалуватися ними.

Оксана Скиталінська: Я почала шлях у медицині з "великої" хірургії – з відділення шлунково-кишкових кровотеч. Це дало мені змогу побачити багато хвороб "зсередини" і зрозуміти, що багатьох, якщо не більшості, можна було уникнути.

Мене завжди захоплювала дієтологія, але той рівень знань, який у мене був, коли я була лікарем, був дуже простим і примітивним. :) Тому у 2010 році я отримала спеціалізацію дієтологія, за що безмірно дякую моїм учителям – Галині Анатоліївні Анохіній і Наталії В’ячеславівні Харченко, які подають дієтологію як глибоку науку, суміш біохімії, фізіології, генетики і внутрішніх хвороб.

Сучасна дієтологія – це дуже серйозна наука, надбання якої, на жаль, недоступні багатьом людям, тому що не всі науковці ведуть просвітницьку роботу через свою зайнятість. І саме тому ці прогалини нерідко заповнюються сумнівним контентом і ненауковими рекомендаціями з харчування. Завдяки заняттю дієтологією я дуже змінила і власне життя: пострункішала, поздоровішала, стала мати кращий вигляд. :) Але найголовніше – я маю змогу нести цю інформацію багатьом людям і, таким чином, попереджувати багато хвороб. Тобто робити так, щоб ці люди ніколи не потрапляли ні в лікарню, ні на операційний стіл.

Читайте такжеДиета Дюкана: что можно есть на разных этапахЯ люблю поїсти. Зізнаюся: я дуже люблю "крабові" палички, але моя любов обмежується тим, що я беру пачку до рук у магазині, читаю склад – бачу там три різні формули фосфатів та інших "атів", постою, подивлюся на ці палички і – кладу їх на місце. Мені вже за 50 років, і я чітко розумію, що буде, коли я стану їсти нездорову їжу. Зрештою, я не маю права підводити тих людей, які вірять у ту інформацію, якою я ділюся. Тому я полюбила зелень, горіхи, ягоди, броколі та теплу воду. :)

danylo_kruk: Які харчові звички українців ви вважаєте найбільш шкідливими? Про які продукти ви радили б просто забути українцям?

Оксана Скиталінська: Українська кухня дуже смачна, а сучасна – ще й дуже калорійна. Ми занадто багато їмо виробів із білого очищеного борошна, поєднуємо їх із нездоровими жирами та цукром, багато смажимо, їмо копченості, зловживаємо алкоголем та на додачу мало рухаємося.

Усі ці фактори є одними з вирішальних, які, згідно з останнім дослідженням ВООЗ, не дають змогу українцям жити довше. Якщо ми змінимо ці звички, звикнемо бігати, роботи щоденні фізичні вправи, відмовимося від вечірнього пізнього прийму їжі та навіть від кількох прийомів їжі протягом тижня, станемо менше курити, це дасть різке збільшення тривалості і покращення якості життя. :)

Kleo: Оксано, як ви ставитеся до таких явищ як сонцеїдення та сироїдення? Чим ризиковані ці дві практики?

Оксана Скиталінська: Щодо сонцеїдення – не можу нічого сказати. Сучасній науці така практика харчування не відома.

Що стосується сироїдення (це вживання сирої їжі, а не сирів:)), то більшу частину раціону для здорових людей мають становити саме свіжі (сирі) овочі, фрукти, ягоди, горіхи і насіння.

Але не всім людям підходить їжа в сирому вигляді, тому що багато сирих овочів містять грубу клітковину, яка може подразнювати кишково-шлунковий тракт і викликати здуття живота. Термічно оброблена їжа перетворює грубу клітковину на ніжну – пектини, яка легше засвоюється, живить наші кишкові бактерії і дає змогу засвоюватися багатьом фітонутрієнтам, наприклад, каротиноїдам, коли ми їмо тушковану моркву.

Natalie_: Вважаю себе просто шоколадним наркоманом. :) Не можу взагалі без солодкого. Як відучити себе від цього, позбавитися залежності від шоколадних цукерок, шоколадок, батончиків? Чи можна чимось замінити шоколад, аби поступово звести до мінімум вживання шоколаду?

Оксана Скиталінська: Найбільш поширений і улюблений багатьма шоколад – це, на жаль, той, який містить багато цукру і жиру. І не є корисним для організму.

Шоколад, у якому понад 75% какао бобів, вважається корисним і навіть лікувальним продуктом завдяки присутності поліфенолів, речовин, які покращують роботу судин, мозку, кишечника і протидіють старінню.

Тому якщо ви любите шоколад, раджу його вживати після основного прийому їжі і спробувати поступово "підвищувати градус", тобто вміст какао бобів, і намагатися довести його до максимального – до 85-90%.

Щоб отримати "дозу" речовин, які стимулюють головний мозок, додайте зеленого та чорного чаю у ваш раціон і, можливо, чашечку кави.

zzz8: Чи є правильним повністю відмовитися від вживання хлібу? Чи є в ньому якась користь?

Оксана Скиталінська: Якщо хліб із подрібненого зерна, з великою кількістю висівок, то декілька шматочків на день – допустимо. Тому що хліб покращує наш настрій, коли ми їмо, та дає відчуття ситості. Також він є джерелом нерозчинної клітковини, яка стимулює моторику кишечника.

Від усіх інших хлібів, які виготовлені з білого очищеного борошна (батони, чіабати, булочки) та фарбованого борошна (коричневі пухкі хліби), потрібно однозначно відмовлятися.

Kalinka: Яку спецію особисто ви вважаєте цар-спецією? І чому? Яку б радили обов’язково вживати всім, хто живе в нашій країні?

Оксана Скиталінська: Немає такої королеви спецій. :) Тому що здорове харчування – це різноманітне харчування. Кожна спеція має свій корисний вплив на організм. Зокрема, куркума має протизапальний, противірусний, антиканцерогенний ефекти. Корисна при захворюваннях суглобів. Чорний перець покращує засвоєння куркуми. Кориця нормалізує рівень цукру в крові. Гвоздика оздоровлює мікрофлору кишечника, пригнічує розмноження патогенних мікроорганізмів і покращує стан здоров’я. Дуже корисними є пряні трави: розмарин, меліса, м’ята, базилік. Завдяки присутності розмаринової кислоти, вони дають змогу організму самоочищатися на клітинному рівні, оскільки стимулюють процес аутофагії. Саме тому в нашому раціоні мають бути присутні різні трави і спеції.

Читайте такжеДиета Магги: как похудеть после праздников правильноsemen_senia: Кухню и пищевые привычки каких стран мира вы считаете наиболее здоровыми и наиболее вредными, и почему?

Оксана Скиталінська: Мені дуже подобається проста кухня довгожителів японського острова Окінава. Понад 90% їхнього раціону становить солодка картопля – батат, водорості, куркума, інші овочі. Такий раціон є дуже низькокалорійним, що дозволяє зберегти ресурси здоров’я і дає змогу прожити тривале життя. Хоча в окінавців є багато інших здорових звичок: щоденна фізична активність, взаємодопомога та ікігай – сила, яка дає їм змогу з достоїнством і користю проживати кожен день.

Здоровою є середземноморська кухня, в якій багато оливкової олії, зелені, томатів, зернових і морепродуктів. Такий раціон є протизапальним, корисним для судин та серця і допомагає зберігати нормальну масу тіла.

В кожній кухні світу є щось своє позитивне і корисне. Але сучасна їжа з висококалорійними продуктами, солодощами і надлишком промислово обробленої їжі вносять свої "ложки дьогтю" в ту чи іншу кухню.

Лидия Татаренко: Существуют ли какие-либо ограничения и рекомендованные продукты для онкобольных? Многие говорят, что любые онкоклетки, прежде всего, "любят" сахар, потому следует по возможности убрать его из рациона больных раком – так ли это? Возможно, из вашей практики вы сможете сказать еще о каких-то особенностях?

Оксана Скиталінська: Це правда, що рак "любить" цукор. Глюкоза живить ракові клітини, наповнює їх енергією і сприяє їх поширенню по організму. Тому першою умовою харчування онкохворих є повне вилучення цукру з раціону.

Також погіршує стан таких пацієнтів смажена їжа та їжа, в якій багато про-запальних (які стимулюють запалення) продуктів, зокрема, тих, в яких багато омега-6 жирних кислот (соняшникова, кукурудзяна, соєва олії).

Основу раціону онкохворих мають становити легкозасвоювані продукти з великою кількістю фітонутрієнтів, тобто фітонутрієнтів, які містяться в продуктах рослинного походження: ягоди, зелень, горіхи, насіння, а також спеції, зокрема, куркума, імбир, часник, цибуля.

Також потрібно додавати продукти, які покращують детоксикаційну функцію печінку: капуста броколі, свіжа капуста.

Особливо слід звертати увагу на продукти, що мають яскраве забарвлення: надавати перевагу яскравому гарбузу, червоній капусті і фіолетовій цибулі.

Якщо стан і вага хворого дозволяють, корисно проводити дні утримання від їжі, коли пацієнт вживає лише воду. Але це бажано робити під наглядом лікаря.

Жора: Оксана, что наиболее экзотическое вам приходилось пробовать в жизни? Саранча, тараканы, собака по-корейски…?:)

Оксана Скиталінська: Нічого з перерахованого я не їла. Але буквально на днях у Казахстані мене пригощали кониною. Відмова означала б образити господаря дому. :)

Viktor: Что вы думаете о моде на худышек? Почему уже не в почете рубенсовские женщины? Какую моду считаете правильной?

Оксана Скиталінська: Всі крайнощі в будові тіла – як надмірна худоба́, так і надмірна вага – є нездоровими. Для цього й існує індекс маси тіла (ІМТ). Якщо ІМТ менше 18 і більше 25, то це є приводом змінити свій спосіб життя. Дефіцит маси тіла погіршує репродуктивні функції. Надмірна маса тіла – це ризик багатьох хвороб сучасності: ожиріння, діабету другого типу, атеросклерозу, передчасного старіння, гіпертонії та скорочення тривалості життя.

Тому сучасним еталоном є струнке, в міру мускулисте тіло, яке дає багато енергії, впевненість у власних силах і хороше здоров’я. :)

винни пух: Правда ли, что толстяки, пухленькие люди – добряки? Или это миф?

Оксана Скиталінська: Дуже часто "люди пухленькі" – це любителі поїсти висококалорійну їжу, солодощі, булочки і т.д. У них від такої їжі покращується настрій.

Підмічено, що "жовчні" люди, які мають нездоровий колір обличчя (жовтий або сірий), злі та жовчні. Пояснити це можна тим, що у них погано працює печінка, кишечник, нирки, і в крові циркулює багато токсичних речовин, що негативно впливає на мозок і викликає негативні емоції та негативне сприйняття зовнішнього світу.

Тому невеличка кількість "жирку" (особливо якщо це жінки, тим більше, після 40-річного віку) має бути на нашому тілі, тому що "жирок" для нас, жінок – це джерело естрогенів, які напряму впливають на наш хороший настрій.

Datsiuk S.: Оксана, реально ли, живя в Украине, в городе (не в селе, где есть свой сад и огород) питаться здоровой пищей, учитывая обработку овощей-фруктов всякой химией, учитывая различные добавки, которые продлевают срок жизни продукта, учитывая частое нарушение санитарных норм и т.д.?

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковОксана Скиталінська: Дуже навіть реально. Чим далі, тим більше людей проживатиме в містах. Нам потрібно чітко відрізняти здорову від нездорової їжі, щоб вижити. Тому основним правилом вибору здорових продуктів є їхнє натуральне походження. Вибирати слід ті продукти, що існують у первозданному вигляді: овочі, фрукти, ягоди. А не напівфабрикати – чіпси, варення і т.д. М’ясо - замість ковбаси. Проста чиста вода – замість солодких напоїв і соків. Масло – замість маргарину і спреду.

Пам’ятаймо, що сосиски не ростуть на деревах, вафлі не закопані в землі, а цукерки не ростуть на кущах. :)

vega_: Ваша позиция относительно вегетарианства – кому оно полезно, кому противопоказано? Три года практиковала отказ от мяса, рыбы, яиц, шоколада, кофе, алкоголя, лука-чеснока и грибов – самочувствие было просто потрясающим, но потом советы знакомых медиков, врачей, которые выступают категорическими противниками вегетарианства, сделали свое дело – главным аргументом было "ты потом не родишь", и я вернулась к традиционному у нас меню. Прежние усталость, болячки и т.д. вернулись. Действительно ли, девушке сложнее родить, придерживаясь вегетарианства? Мог ли быть эффект от питания с перечисленными ограничениями только временным (понимаю, что три года не такой большой срок)? Какие проблемы со здоровьем реально могут возникнуть у тех, кто отказывается от мяса, рыбы, яиц?

Оксана Скиталінська: Великою кількістю наукових досліджень підтверджено, що вегетаріанство є корисним для здоров’я.

Вегетаріанство може бути декількох видів: лактовегетаріантсво – коли в раціоні присутні продукти молочного походження; ововегетаріанство – коли в раціоні присутні яйця; веганство – коли виключені всі продукти тваринного походження.

Найздоровішим є лакто- і ововегетаріанство, коли в невеликій кількості присутні кисломолочні продукти та яйця, а основу раціону складають усі інші продукти рослинного походження. Веганство також можливе, але якщо людині понад 25 років, і якщо вона регулярно перевіряє вміст певних життєво важливих мікроелементів (заліза, вітаміну D, В12 та цинку).

20 березня – це Всесвітній день відмови від м’яса. Сучасна людина вживає надмірну кількість м’яса, і від цього у неї величезна кількість хвороб цивілізації, які вкорочують їй життя. Тому, чим більш вегетаріанський наш раціон, тим здоровіші ми та наша планета, і тим гуманніше життя.

Furia: Полезно ли устраивать себе дни голодания пару раз в месяц? Сколько дней подряд лучше всего разгружаться?

Оксана Скиталінська: Дуже корисно голодувати не лише раз на місяць, а влаштовувати собі "голодні дні" раз, а, можливо, і два рази на тиждень, якщо ваша вага дозволяє це робити. Голодування – це не лише струнке тіло, позбавлення від зайвих кілограмів, зменшення вмісту вісцерального жиру, а також і оновлення, омолодження організму на клітинному рівні. У 2016 році японський вчений Йосінорі Осумі отримав Нобелівську премію за пояснення механізму аутофагії – самоочищення організму від різного клітинного сміття, яке спричиняє хвороби, прискорене старіння та вкорочує тривалість життя. Правильне голодування, тобто вживання лише чистої води, допомагає організму оновитися.

Голодувати необов’язково протягом 24 годин. Процес аутофагії починається при голодуванні протягом вже 16-ти годин. Це дуже легко зробити, якщо ми відмовимося, наприклад, від вечері: пообідали, не вечеряємо, і до наступного сніданку. Такий режим харчування називається 8:16.

Крім того, існує дієта, яка дає ефект голодування – Fasting Mimicking Diet (FMD). Вона розроблена американським вченим італійського походження Вальтером Лонгом. Ця дієта дає всі ті самі ефекти, що й голодування. вона показана людям, які не можуть голодувати в силу різних причин. Вона влаштовується раз на місяць протягом п'яти днів або щомісяця, або раз на півроку. Ця дієта передбачає п’ятиденний специфічний режим, коли протягом першого дня вживаються продукти з калорійністю 1100 кілокалорій, а протягом інший чотирьох днів - 800 кілокалорій. В основному це – зелень, листові овочі, горіхи, оливкова олія або авокадо, бобові та невелика кількість зернових. Така дієта є лікувально-профілактичною. Вона допомагає позбавитися від зайвих кілограмів і багатьох потенційних хвороб.

Oleg Gavrylovych: Чи вірите ви в те, що насправді існують невиліковні хвороби? Чи вилікувати можна все, але фармкомпанії, що заробляють на шалено дорогих ліках для хворих, не дозволяють населенню дізнатися про це?

Читайте такжеМолодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продуктыОксана Скиталінська: Те, що фарміндустрія активно розвивається, це, з одного боку, добре, тому що дозволяє винаходити кращі ліки. З іншого – це дуже погано, тому що більшість лікарів націлені саме на фармакологічне лікування багатьох хвороб. Дуже рідко можна зустріти лікаря, який, коли до нього звертається пацієнт, детально розпитує, що людина їсть, п’є, якого режиму харчування дотримується. В основному лікар, вислухавши скарги, починає виписувати ціле "простирадло" різних ліків. Будь-які ліки можуть покращувати стан одного органу і дуже погіршувати стан інших органів.

Тому найкращим шляхом, першим, який має бути при лікуванні і профілактиці будь-якого захворювання, є правильний підбір їжі. Їжа дає довготривалий ефект. Правильно підібрані продукти харчування можуть давати вражаючий ефект оздоровлення. Вони можуть мати протизапальні властивості, противірусні, антиканцерогенні. Вони допомагають людині стати стрункішою, нормалізувати рівень холестерину і цукру в крові і т.д.

Багато інформації, яка подається у ЗМІ з цього приводу, є неповною, недостовірною. Вона не дає людям правильно зорієнтуватися і дуже часто збиває людей з пантелику.

Я вважаю, що більшість хвороб можна уникнути, і ще чималу кількість хвороб можна позбутися, просто якщо правильно відрегулювати своє харчування. Таке лікувальне харчування називається дієтотерапією. Саме дієтотерапія попереджає та лікує такі захворювання як діабет другого типу, гіпертонічну хворобу, атеросклероз, ожиріння, хвороби щитоподібної залози, суглобів, легенів, шкіри, кишківника і т.д. Дужа багато залежить від здоров'я нашого кишечника. Наприклад, аутоімунні захворювання, різні види алергій. Тому перше, що потрібно зробити – позбутися звички їсти глибоко перероблену "промислову" їжу, а вже потім поступово додавати корисну їжу (зелень, ягоди, горіхи, насіння – обов’язково не смажені).

polit_ua: Чи існують такі продукти, щоденне вживання яких забезпечує більш молодий вигляд у пристойному віці?

Оксана Скиталінська: Це – зелені продукти, тобто всі види листових, зелені. Дуже цінний продукт – хрестоцвітні: різні види капусти, зокрема, броколі, редька, рукола. Всі вони посилюють детоксикаційну функцію печінки, дають змогу печінці очищувати організм від токсичних речовин, зменшують навантаження на всі інші органи, клітини. Вони дають змогу всім іншим клітинам працювати у спокійному режимі, а не на межі виснаження. Тобто вони продовжують ресурс нашого здоров’я.

Також до таких продуктів належать ягоди, які містять унікальні речовини – поліфеноли, які захищають мозок від старіння, від таких невиліковних захворювань, як, наприклад, хвороба Альцгеймера та Паркінсона. Вони покращують когнітивні функції. Вони входять до складу Mind-дієти, розробленої у Чиказькому університеті вченою Мартою Клер Моріс.

Також важливими є горіхи – вони містять багато цінних жирів, корисних для нашого мозку і судин.

Плюс – насіння льону та взагалі будь-яке насіння.

А також – чиста вода, яка є найздоровішим напоєм.

Крім того, не лише продукти, але й режим харчування має значення для молодого вигляду у пристойному віці. Це – дво- або триразовий режим харчування, відсутність перекусів та відмова від наїдання перед сном (за дві-три-чотири години до сну, щоб сон був міцним, а їжа не ушкоджувала наші мітохондрії, тому що зараз існує велика кількість мітохондріальних захворювань, які зумовлені збоями у роботі мітохондрій – найдрібніших структур у кожній клітині організму).

Оксана Скиталінська / Фейсбук Оксаны Скиталинской

Тимка: Какие продукты питания улучшают память?

Оксана Скиталінська: Ці продукти входять до складу Mind-дієти: горіхи, насіння (льон, соняшник, гарбуз та будь-яке інше), продукти багаті омега-3 жирами (це може бути жирна морська риба двічі на тиждень) або вживання додатково омега-3 жирних кислот, фітонутрієнти, які присутні в зелені, чорний виноград, який у невеличкій кількості містить ресвератрол. Також може використовуватися дозоване голодування, яке покращує когнітивні функції організму.

Плюс обов’язково мають бути присутні інтенсивні фізичні навантаження, які покращують роботу клітин головного мозку.

journ_: Если анализировать то, как питаются украинцы, как вы полагаете, у нас будет сохраняться тенденция по старению и сокращению населения или это временное явление?

Читайте такжеРецепт вечной молодости: названы продукты, способные замедлить старениеОксана Скиталінська: Українці у переважній більшості, харчуються, на жаль, не дуже здорово. Вони вживають дуже багато борошняних виробів з білого очищеного борошна, які несуть велику кількість порожніх калорій, що моментально перетворюються на жир.

Українці вживають дуже велику кількість солодощів – всі супермаркети у нас завалені солодощами. Плюс – алкоголь на свята, яких дуже багато у нас відзначається. Це також і смажена їжа, це і любов до продуктів, які містять омега-6 жирні кислоти, які стимулюють запалення (соєва, соняшникова, кукурудзяна олії).

Але дуже багато молоді в Україні цікавиться здоровим харчуванням. Багато людей вживають броколі, які їдять горіхи, дотримуються режиму харчування, відмовляються від частих прийомів їжі і т.д.

Рена: Правда ли, что сахар хуже влияет на организм, чем алкоголь?

Оксана Скиталінська: І цукор, і алкоголь є однаково шкідливими.

Цукор погіршує роботу клітин. Він руйнує білки і жири, веде глікації білків і жирів, погіршує їхні функції. Якщо враховувати, що білки входять до складу клітин, з них складаються наші гени, ДНК, вони входять до складу всіх ферментів, гормонів, і якщо вони ушкоджені, відповідно, наші ферменти погано працюють, наші гени виходять з ладу, активуються гени, пов’язані з хворобами і старінням, пригнічується робота генів, пов’язаних із молодим станом організму, погіршується робота кришталика, стан шкіри тощо. Тому цукор – це шкідливо.

Алкоголь погіршує роботу мозку. Він є нейротоксичним. Він є гепатотоксичним, погіршує роботу печінки. Тому алкоголь однозначно є злом, тож від нього потрібно відмовлятися, як і від цукру.

Це – два наркотики, і потрібно говорити про те, що вони такими є.

Віра Андрієвська: Зважаючи на те, наскільки активно всюди насаджується стереотип, що здорова людина – струнка і худенька, складається враження, що на дієтах та різних "пігулках для схуднення" непогано заробляють певні люди. Чи справді це так, чи це хибне враження? Якими міфами про дієти та необхідність бути худим у нас найбільше обросло суспільство?

Оксана Скиталінська: Поняття "худенька" для кожної людини – своє. Є люди, які мають надмірну масу тіла, але багато їхніх родичів, особливо бабусь, вважають, що вони худенькі, і намагаються їх нагодувати. Крім того, багато людей, маючи нормальну масу тіла, також вважають себе худенькими і хочуть набрати вагу, посилено харчуючись булочками, жирною, солодкою, смаженою їжею і т.д.

Існує поняття індексу маси тіла, в межах якого є нормальна маса тіла. Якщо ми виходимо за рамки цих показників, то це означає, що є певні порушення. Єдиним винятком є вагітні жінки і спортсмени, які мають дуже багато м’язів, тому до них індекс маси тіла не застосовується.

"Стрункість" і "пігулки" – це взагалі дві різні теми. Тому що стрункою людина може бути без пігулок, дотримуючись здорового харчування, щоденної фізичної активності. А пігулки часто вживають люди, які сподіваються на чудо. Але жодна пігулка, можу стверджувати однозначно, не зробить вас стрункою і здоровою. Тож "пігулки для схуднення" – це втеча від реальності. Вони, як правило, діють за принципом сечогінності, посилюють діурез, тобто людина втрачає воду, але при цьому не втрачається жир. Або ж у людини від них посилюється моторика кишечника, і від цього не засвоюється багато цінних речовин, виникають проноси. І в цьому випадку людина теж недоотримує дуже багато цінних речовин. Тому пігулки точно не є чимось корисним. Правильним є збалансоване харчування, коли понад 70% раціону становить їжа рослинного походження.

Radha: Пані Оксано, як ви ставитеся до такої гіпотези, що чимало людських хвороб є наслідком наших особливостей характеру, емоцій, психічний реакцій на світ, тобто походять "із голови"? Чи є в цьому раціональне зерно?

Оксана Скиталінська: У цьому є доля правди. Тому що всі ми – дуже різні не лише за зовнішнім виглядом, але і за нашою реакцією на навколишній світ. Ми по-різному вибираємо нашу їжу, у нас різні смакові вподобання. Але можна чітко сказати, що наша їжа може формувати і нашу реакцію на події і світ. Вона може робити нас спокійнішими чи більш збудженими та агресивними. Тому від того, що ми їмо, залежить і наш нервовий та психічний стан.

Зокрема, якщо в їжі дуже багато солодощів чи висококалорійних продуктів, це призводить до того, що людина часто харчується. І якщо при цьому людина мало рухається, то поступово веде до підвищення рівня гормонів стресу, зокрема, кортизолу, який впливає на рівень багатьох інших гормонів, зокрема, гормонів щитоподібної залози, статевих гормонів тощо. Тому їжа – це не лише те, що робить нас ситими, а й те, що робить нас задоволеними чи пригніченими, радісними чи злими.

ragneda karpovna: Кому з українських політиків або зірок ви б радили якомога швидше звернутися до лікаря-дієтолога і чому?

Читайте такжеУченые нашли "эликсир молодости"Оксана Скиталінська: Ха-ха-ха. :) На жаль, я можу порекомендувати більшості з них звернутися до лікаря-дієтолога, тому що переважна більшість із них має надмірну масу тіла, у декого – великий об’єм талії, що свідчить про наявність атеросклерозу, метаболічного синдрому або "смертельного квартету". "Смертельний квартет" – це поєднання високого тиску, високого рівня цукру в крові, холестерину та ожиріння.

Коли людина має будь-які порушення здоров’я, вона часто приймає неправильні рішення. Це означає, що вона часто знаходиться під впливом гормонів стресу, які розсіюють її увагу, не дають змогу концентруватися на головному. Тому політикам, як нікому, потрібно бути в дуже хорошій психічній та фізичній формі, в першу чергу – фізичній. Всі вони, на мою думку, мають бути підтягнутими, стрункими, і в них не повинно бути жодних проблем зі здоров’ям, тому що, якщо людина не може привести в порядок своє власне тіло і власне здоров’я, то як вона може братися за наведення ладу у великій країні...

Данило (Тернопільщина): Оксано, які б продукти ви категорично не радили б вживати гіпертонікам?

Оксана Скиталінська: В першу чергу, гіпертонікам потрібно менше вживати продукти, які містять сіль. В другу чергу – продукти, які містять насичені жири. В третю – солодощі.

Щодо солі, то йдеться не лише про ту сіль, якою ми солимо їжу на нашому столі. Є дуже багато "прихованої солі", яка міститься в ковбасних виробах, сосисках, сирах, консервах, напівфабрикатах, хлібі. У хлібі дуже багато солі. Слід зменшити вживання солі, бо вона викликає спазм судин різного калібру, що веде до підвищення тиску.

Що стосується продуктів, які мають насичені жири, то це – не лише сало і масло, це також і смажена їжа. Особливо це стосується продукції, яка містить нездорові жири – маргарин, трансжири, тобто в основному всі напівфабрикати.

Третє – слід виключити всі солодощі, а також білий хліб, бо всі вони у 90% перетворюються на жир і осідають усюди, де лише можна в організмі: під шкірою, у печінці, в підшлунковій залозі, в судинах, м’язових волокнах і т.д.

Тому людям, які схильні до гіпертонії, потрібно покласти в основу свого раціону овочі (свіжі та термічно оброблені), невелику кількість фруктів, ягоди, горіхи, насіння.

І обов’язково потрібно включити в щоденний режим життя багато-багато руху (не менше години, а краще – півтори). Це може бути ходіння, наприклад, сходами, різні вправи, зокрема, вправи з власною вагою (віджимання, присідання, махи ногами тощо).

Ольга Гордеенко: Можно ли какими-то специями или сочетаниями с какими-то другими продуктами устранить негативный эффект от брокколи, цветной капусты, белокочанной капусты (вздутие живота)?

Оксана Скиталінська: Капуста, і взагалі хрестоцвітні, є дуже корисним овочами. Вони містять дуже багато клітковини, багато вітаміну С, багато фітонутрієнтів, зокрема, фолієвої кислоти, яка зменшує ризик гіпертонічної хвороби, інсульту, інфаркту. Також капуста містить речовину сульфорафан, яка посилює детоксикаційну функцію печінки, допомагає очищувати кров від шкідливих і токсичних речовин, а також канцерогенів.

Але у багатьох людей вживання різних видів капусти викликає здуття живота. Порада тут наступна: вживайте капусту у дуже невеличкій кількості, починаючи з чайної ложки. Найкраще капусту вживати у подрібненому вигляді, наприклад, можете потерти її на дрібній тертушці, та вжити одну чайну ложку, як ліки. Цього буде достатньо. Поступово кількість капусти можна збільшувати.

Пам’ятайте правило: головне – це різноманітність, а не кількість їжі.

Друге правило – це українське прислів’я: як не з’їм, то понадкушую. Тобто вам потрібно не половину капустини з’їсти, а лише надкусити капустину, і це буде набагато корисніше. Краще з’їсти трошки капусти, трошки моркви, трошки буряка, трошки селери – всього потрошку.

Ramana: Який сир краще вибирати – сичужний чи ні?

Оксана Скиталінська: Сир можна вживати будь-який. Витриманий, або зрілий, сир вважається більш корисним, тому що він містить менше лактози, молочного цукру. Чим м’якший сир, тим він жирніший. Чим твердіший сир, наприклад, пармезан, тим менше жиру він містить, а більше – білка. Тому пармезан дуже добре додавати до страв для покращення смаку. Крім того, він дозволяє смачніше нормалізувати свою масу тіла. Тому що, якщо, наприклад, людина споживає овочеві страви, пармезан допомагає позбавитися прісного смаку та покращити смакові якості.

Допустимим також є вживання кисломолочного сиру в невеликій кількості. Краще – в першій половині дня. Він має високий інсуліновий індекс. Але це не погано. Просто в першій половині дня, коли ми витрачаємо багато енергії, ми можемо їсти кисломолочний сир. Він багатий білком, кисломолочними корисними бактеріями. Але – треба вибирати нормальну жирність, приблизно 5%. Не вибирати знежирений. Коли сир нормальної жирності, в ньому присутні вітаміни А, D і багато інших корисних речовин.

Читайте такжеЭксперт-диетолог рассказала о пользе поста для организмаТамара, Житомир: Оксана, правда ли, что авокадо вызывает привыкание? Очень люблю этот фрукт, и бывают моменты, особенно зимой, когда он становится просто каждодневной необходимостью. Надо ли осторожничать с этим плодом, чтобы не переавокадить свой организм?:)

Оксана Скиталінська: Авокадо – це дуже корисний фрукт. Він багатий цінними речовинами, зокрема, фолієвою кислотою. Серед іншого він допомагає омолоджувати клітини. Також авокадо містить дуже багато мононенасичених жирів (омега-9 жирні кислоти), які мають протизапальні властивості та багато різних корисних ефектів.

Але, не зважаючи на всю користь авокадо, це не означає, що ми повинні його вживати щодня, тому що найкраще засвоюються і сприймаються організмом продукти, які вирощені в нашому регіоні, до яких звичні ферменти нашої травної системи. Тобто авокадо може бути присутнім, як регулярно вживаний продукт, але необов’язково щодня.

Хорошим замінником авокадо є наші українські горіхи.

Звикання до авокадо немає, просто це дуже смачний фрукт, і він дозволяє замінити багато жирів і т.д.

Надія Майна