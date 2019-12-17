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Международная IT-компания ESET представила основные тенденции развития киберугроз в 2020 году

17 декабря 2019, 16:11

Вмешательство в проведение выборов и угрозы безопасности смарт-домов и умных городов могут стать основными тенденциями развития киберугроз в следующем году.

вирусы, хакеры
В 2020 году преимущество перед конкурентами будут иметь компании, которые будут уделять больше внимания защите конфиденциальных данных своих клиентов / Reuters

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения – компания ESET представила основные тенденции развития киберугроз в следующем году.

"Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — традиционно представляет ежегодный прогноз развития киберугроз на ближайшие 12 месяцев. В 2020 году граница между фейками и правдой будет становиться еще более размытой благодаря использованию новых технологий, а многочисленные смарт-дома и умные города могут столкнуться с рядом проблем кибербезопасности", - сообщается на сайте ESET.

По данным ESET, в следующем году злоумышленники продолжат похищать и использовать личные данные интернет-пользователей в своих целях, а также взламывать компьютерные сети частных компаний и правительственных структур. Особенно актуальной эта проблема станет в контексте грядущих избирательных процессов в мире.

"Массовые утечки данных, а также попытки взлома компьютерных сетей компаний и правительственных учреждений происходят регулярно, поэтому технологии и процессы голосования тоже могут стать целями подобных атак", — отмечают специалисты ESET.

Другой распространенной проблемой станет использование киберпреступниками технологий машинного обучения. Особенное внимание следует уделить распространению поддельных видео на основе технологии deepfake, которая позволяет создавать реалистичные ролики с помощью накладывания нужных слов на уже существующее видео или наоборот. Эта технология может активно использоваться для компрометации, например, публичных лиц. Таким образом, как предупреждают специалисты ESET, пользователям необходимо относиться скептически даже к реалистичным видео и любой другой информации в интернете.

Специалисты ESET сообщают, что в 2020 году преимущество перед конкурентами будут иметь компании, которые будут уделять больше внимания защите конфиденциальных данных своих клиентов.

"Из-за многочисленных инцидентов, связанных с массовыми утечками данных, недоверие к компаниям, которые работают с персональными данными пользователей, растет. Поэтому для улучшения ситуации этим предприятиям и организациям необходимо пересмотреть подход к разработке продуктов и услуг с учетом проблем безопасности и конфиденциальности данных своих клиентов", - отмечают в ESET.

Еще одной тенденцией наступающего года, по данным специалистов по кибербезопасности, станет то, что увеличится количество угроз для умных городов и смарт-домов. Уже сейчас более 80% новостроек в Украине содержат элементы интернета вещей, но значительная часть умных устройств и систем не имеют надежных протоколов аутентификации или вообще не защищены никакими решениями по безопасности.

"То, что системы умных домов и городов не используются для просмотра страниц в Интернете или работы с электронной почтой, не означает, что они не могут быть атакованы вредоносным программным обеспечением. В частности, киберпреступники могут использовать эти системы для скрытого майнинга криптовалюты или получать над ними контроль с требованием выкупа", — рассказывают специалисты ESET.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

антивирус ESET
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