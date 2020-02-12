Хардкорная Nioh 2 ушла в печать, выход уже скоро

Официальный скриншот Nioh 2 / Team Ninja

Японские студии Team Ninja и Koei Tecmo отчитались о том, что хардкорная Nioh 2 (Нио 2) ушла в печать. Это значит, что никаких переносов больше не будет.

Об этом рассказали в официальном Twitter-аккаунте ролевого боевика. Разработчики очень рады, что смогут предоставить всем возможность сыграть в "продвинутую игру" о конце эпохи Сэнгоку.

Первая часть Nioh (Нио или Ниох, если брать народную версию) достойно воплотила идеи серии крайне сложных игр Dark Souls, а заодно порадовала мрачным сеттингом средневековой Японии и напряженным геймплем. В Nioh боссы все время заставляли выжимать из себя максимум.

Сюжет рассказал об иностранце Уильяме, которого судьба заносит в Японию в эпоху смут. Там он обнаруживает, что страна наполнена сверхъестественными созданиями. Уильямом движет простая цель - месть Джону Ди, советнику Елизаветы I.

История Nioh 2 развернется до начала событий первой части. Главного героя можно будет создать лично в редакторе.

Nioh 2 - дата выхода

Официальный скриншот Nioh 2 / Team Ninja

Игра выйдет 13 марта 2020 года на PS4. Пока Nioh 2 - PS4-эксклюзив, в которой можно будет сыграть только на консоли от Sony.

Nioh 2 - дата выхода на PC

Официальный скриншот Nioh 2 / Team Ninja

Первая часть Nioh была лишь временным эксклюзивом PS4, но со временем вышла и на PC в Steam. О второй части разработчики пока ничего не говорят, но не стоит исключать вероятности, что игра тоже заглянет на компьютеры. Так что Nioh 2 системные требования тоже пока неизвестны.

Nioh 2 - трейлер

Nioh 2 - геймплей

Nioh 2 - прохождение бета-теста