Экран Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность, результаты огорчают

Дизайн Samsung Galaxy Z Flip / Samsung

Основная проблема смартфонов со "складным" экраном - это хрупкость последнего, которая может подвести при частом использовании и привести к неисправности смартфона. Samsung заявляла, что в новом смартфоне Galaxy Z Flip это исправили, но блогер JerryRigEverything решил проверить это лично.

Настоящее имя владельца YouTube-канала JerryRigEverything - Зак Нельсон. Он специализируется на том, что проверяет смартфоны на прочность. Учитывая, что Galaxy Fold ломалася достаточно просто, к Галакси Z Flip был особый интерес.

И Заку удалось поцарапать "ультратонкое стекло" смартфона при помощи своего ногтя. Результат соответствует 2 уровню шкалы твердости Мооса, то есть экран в смартфоне Самсунг не прочнее гипса. Если использовать более острый предмет, то можно без особых усилия повредить саму матрицу экрана и отдельные пиксели.

В итоге некоторые пользователи предположили, что над экраном из стекла в Галакси Зет Флип установлен дополнительный защитный слой из пластика. Представитель Samsung подтвердил эту информацию изданию The Verge. Компания будет предлагать единоразовую замену экрана за 119 долларов, а вот дополнительную пленку один раз вам поставят бесплатно.

Дополнительные тесты показали, что внешний экран без пленки уже прочнее. Его оценили в 7 баллов по шкале твердости Мооса, что уже является аналогом кварца. Он легко выдерживает повреждения и удары.

Шарнир, при помощи которого смартфон и сгибается, блогер тоже оценил высоко. Он защищен от попадания мелких частиц и достаточно прочный.

Galaxy Z Flip был представлен вместе с Galaxy S20 на презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020. В Украине Galaxy Z Flip цена пока не раскрывается, но его официальная стоимость составила 1380 долларов (33766 гривен).