Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10

Но стабильно ОС работает пока лишь на iPhone 7.
Смартфоны Apple iPhone всегда славились своей закрытой операционной системой iOS. Но умелых хакеров это не остановило. И вот выяснилось, что на телефон уже можно поставить Android.
Инициатива, в ходе которой занимаются переносом Андроида на Айфон, получила название Project Sandcastle. Им занимается команда разработчиков Corellium, а основано все на эксплойте checkra1n. С помощью него можно запустить ограниченную версию Андроид на iPhone.
Пока у авторов получилось запустить стабильную версию ОС лишь на iPod Touch 7, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Но активно ведется работа над поддержкой остальных телефонов Эпл.
В нынешнем варианте вы не сможете использовать камеру, Bluetooth, графический прроцессор и некоторые другие кажные возможности. Да и сама установка Project Sandcastle может вывести ваш телефон из строя.
Любознательные пользователи уже хватастаются, как поставили на iPhone Android 10.
Так что если раньше мысли "как поставить Андроид на Айфон" были откровенным бредом, то сейчас это стало возможным.
Apple пока никак не отреагировала. Но компания и так уже судится с Corellium из-за взлома iOS и попыток создать копии операционной системы.
Ранее мы рассказывали, что из-за коронавируса Google отменила полноценную презентацию новой версии Android.