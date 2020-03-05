Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10

Дизайн iPhone 7 / Apple

Смартфоны Apple iPhone всегда славились своей закрытой операционной системой iOS. Но умелых хакеров это не остановило. И вот выяснилось, что на телефон уже можно поставить Android.

Инициатива, в ходе которой занимаются переносом Андроида на Айфон, получила название Project Sandcastle. Им занимается команда разработчиков Corellium, а основано все на эксплойте checkra1n. С помощью него можно запустить ограниченную версию Андроид на iPhone.

Пока у авторов получилось запустить стабильную версию ОС лишь на iPod Touch 7, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Но активно ведется работа над поддержкой остальных телефонов Эпл.

Какие возможности поддерживает Android на iPhone

В нынешнем варианте вы не сможете использовать камеру, Bluetooth, графический прроцессор и некоторые другие кажные возможности. Да и сама установка Project Sandcastle может вывести ваш телефон из строя.

Любознательные пользователи уже хватастаются, как поставили на iPhone Android 10.

Пример работы Android 10 на iPhone 7 / Tech in Deep

Так что если раньше мысли "как поставить Андроид на Айфон" были откровенным бредом, то сейчас это стало возможным.

Apple пока никак не отреагировала. Но компания и так уже судится с Corellium из-за взлома iOS и попыток создать копии операционной системы.

Ранее мы рассказывали, что из-за коронавируса Google отменила полноценную презентацию новой версии Android.