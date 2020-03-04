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Из-за короновируса Google отменила полноценную презентацию нового Android

4 марта 2020, 12:50

Фанатам технологий не позавидуешь.

Логотип компании Google
Логотип компании Google / Google

Коронавирус продолжает все сильнее влиять на все сферы нашей жизни. На этот раз смертоносной болезни испугались в Google, потому компания отменила свою крупнейшую конференцию в 2020 году.

Конференция I/O проходит каждый год, во время нее Гугл рассказывает об изменениях в операционной системе Android и своих сервисах, а также представляет новинки вроде Google Pixel. Мероприятие должно было пройти с 12 по 14 мая. Но в 2020 году в привычном формате его не будет.

Google заявила, что I/O перенесут полностью в онлайн. Причиной отмены физической части стала угроза, исходящая от эпидемии вируса Covid-19. Компания обеспокоена безопасностью своих сотрудников и всех участников, потому и пошла на подобные меры.

Всем, кто уже успел купить билет на I/O 2020, вернут деньги либо предложат бесплатно получить билет уже на I/O 2021.

Отмена столь крупного мероприятия заставила волноваться даже серьезных аналитиков. Ведь оно проходит всего за месяц до E3 - крупнейшей игровой выставки в мире. А если отменяют столь важные и масштабные мероприятия, то и остальные компании могут последовать примеру Google. Например, Apple с ее WWDC.

Ранее все из-за того же коронавируса была отменена крупнейшая мобильная выставка MWC 2020.

Google конференция Android
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