УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Опасный банковский троян Guildma атакует финансовые учреждения – эксперты по кибербезопасности

5 марта 2020, 16:25

Количество жертв угрозы Guildma как минимум в 10 раз превышает количество пострадавших от ранее выявленных банковских троянов.

вирусы, хакеры
В одной из последних версий банковского трояна Guildma злоумышленники использовали несанкционированный доступ к профилям YouTube и Facebook / Reuters

Специалисты международной компании ESET — разработчика антивирусного программного обеспечения и эксперта в области информационной безопасности — предупреждают о выявлении сложного банковского трояна Guildma. Об этом сообщается на сайте компании.

"Вредоносное программное обеспечение похищает данные для входа в учетные записи электронной почты, электронных магазинов и стриминговых сервисов. Угроза распространяется исключительно с помощью спам-сообщений с вредоносными вложениями", - говорится в сообщении.

IT-специалисты отмечают, что злоумышленники используют для осуществления атак инновационные и сложные приемы, и, таким образом, расширяют возможности реагирования на меры, которые внедряют банки.

"В одной из последних версий банковского трояна Guildma злоумышленники использовали несанкционированный доступ к профилям YouTube и Facebook как новый способ распространения командных серверов (C&C). Однако теперь киберпреступники быстро прекратили использовать Facebook и зависят исключительно от YouTube", — добавили исследователи ESET.

По их данным, количество жертв новой угрозы Guildma как минимум в 10 раз превышает количество пострадавших от ранее выявленных банковских троянов.

Согласно сообщению, угроза обладает функционалом бэкдора, что позволяет хакерам делать снимки экрана жертвы, записывать нажатия клавиш, имитировать нажатия клавиатуры и мыши, блокировать сочетание определенных клавиш, загружать файлы, а также перезагружать устройство. Банковский троян состоит минимум из 10 модулей. Кроме собственных методов, злоумышленники могут использовать инструменты, которые уже есть на устройстве пользователя.

IT-специалисты ESET добавляют, что, в основном, целями трояна являются банки в Бразилии. Но в одной из предыдущих версий 2019 года авторы Guildma добавили новую возможность нацеливаться на финансовые учреждения за ее пределами. Несмотря на это, в течение последних четырнадцати месяцев исследователи ESET не зафиксировали никаких кампаний в других странах. Злоумышленники пытались заблокировать любые загрузки с небразильских IP-адресов.

В компании ESET отмечают, что активность банковского трояна Guildma растет с каждым днем - в августе 2019 года исследователи ESET ежедневно фиксировали до 50 тыс. атак.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

ESET антивирус хакеры вирусы
Сейчас вы просматриваете новость «Опасный банковский троян Guildma атакует финансовые учреждения – эксперты по кибербезопасности». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:52
"Нет результата": Зеленский высказался об отставке генпрокурора Рябошапки
16:49
BMW изменила свой логотип, разозлив и разочаровав людей
16:40
Как настроить себя на похудение: простые рекомендации
16:26
Родителей будут штрафовать за поведение детей в школах: подготовлен законопроект
16:25
Опасный банковский троян Guildma атакует финансовые учреждения – эксперты по кибербезопасности
16:21
"Уничтожил свою карьеру": Остапчук публично опозорился на сцене
16:07
Final Fantasy VII Remake сравнили с оригиналом 1997 года. Итоги впечатляют Видео
16:01
Холостяк 2020: Алина Ляшук - биография участницы с Х-Фактора Видео
15:50
Погода на 8 марта: где украинцам грозят погодные каверзы
15:43
Целых 13 минут нового геймплея Half-Life: Alyx от IGN Видео
15:40
Диетолог рассказала, полезны ли блюда украинской кухни для здоровья
15:37
Сказочно красивые открытки с 8 Марта родным и коллегам – картинки и тексты Видео
15:10
Как правильно худеть: раскрыт важный нюанс Видео
15:03
В Сеть слили кандидата на пост главы Минобразования
14:56
Как добавить свой набор стикеров в Telegram?
14:47
ГБР проверит причастность прокурора Оксаны Острик к рейдерству
14:47
"Не надо животных обвинять": секретарь СНБО рассказал, почему вспыхнула эпидемия коронавируса
14:25
Зеленый чай вреден: почему напиток нельзя пить литрами Видео
14:17
Комитет Рады принял решение по отставке Рябошапки: кто заменит
13:53
Звезде российского шансона запретили въезд в Украину: кому и за что
13:48
В God of War для PS4 нашли забавную пасхалку с очень грубым Чужаком
13:36
"Адвокат реформ" Скалецкая пролила свет на свою отставку
13:16
"Сх*яли?": украинская рок-группа с удовольствием объявила концерт в Москве Видео
13:05
Инновации и реформы: что противопоставит Украина экономическому кризису новости компании
12:57
Украинцев предупредили о "ползущей" опасности из-за аномальной погоды
12:49
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
12:49
Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить из-за коронавируса
12:41
Ляшко анонсировал ограничения из-за китайского коронавируса в Украине
12:13
В Новых Санжарах выписывают эвакуированных из Уханя украинцев - онлайн трансляция Видео
12:10
В новой Золушке фею заменили на чернокожего фея-гея Видео
11:59
Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10
11:56
В Китае от коронавируса умер мужчина, которого посчитали излечившимся
11:45
"На чемоданах": эвакуированных из Уханя украинцев в Новые Санжары приехал "выписывать" Зеленский
11:20
Погода в Украине весной: народный синоптик дал подробный прогноз
11:17
Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность Видео
11:14
Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году Видео
11:10
Кабмин Шмыгаля: практики Януковича и Кучмы вместо теоретиков Сороса мнение
11:06
Уханьский вирус снова атакует: хворь зафиксировали в еще одной стране
11:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: серьезный навар и пагубная услада
10:59
В Индонезии придумали радикальный метод борьбы со смертельным вирусом из Китая
10:54
Охота на ведьм, или Люстрация по-украински: чем обернется отмена закона об очищении власти мнение
10:53
В Берлине Фонд Янковского и Госкино организовали ланч для продюсеров новости компании
10:17
В Украине возросло число людей с подозрением на коронавирус
10:10
"Мальчиков любит": в Сети распекли "обнюхавшегося ладана" протоиерея РПЦ
09:52
Жуткий китайский вирус: эксперт дал устрашающий прогноз
09:45
Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
09:03
"Надо дать Героя Украины": только один "слуга народа" голосовал против Кабмина Шмыгаля
08:55
Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
08:27
Диетолог назвала угрозу сырых овощей Видео
08:25
В военной части в РФ при странных обстоятельствах прогремел взрыв
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять