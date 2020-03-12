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Все демоны должны умереть: вышел релизный трейлер Doom Eternal

12 марта 2020, 16:18

Время показать гостям из Ада, кто тут главный.

Арт Doom Eternal
Арт Doom Eternal / id Software

Bethesda и id Software поделились релизным трейлером шутера Doom Eternal. В нем демоны из Ада в самых жестоких формах осознают, что шутить с Палачом Рока не стоит.

В видео показано, с какой непринужденной легкостью главный герой уничтожает даже самых суровых врагов. Заодно трейлер проливает свет на сюжет игры, ведь в Doom Eternal разработчики обещали большой акцент на лор и историю

Doom Eternal - трейлер в честь скорого релиза

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре Палач Рока станет гораздо более подвижным, чтобы убивать врагов с молниеносной скоростью. Из других нововведений - особый онлайновый режим, в котором пара игроков возьмет на себя роль монстров, а третий будет от лица Палача Рока пытаться их уничтожить.

Doom Eternal продолжит историю Doom 2016 года, которая стала мягким перезапуском серии, пускай сюжет формально и продолжился еще со времен старых частей Doom. Вы возьмете на себя роль Палача Рока, который не любит говорить, зато отлично убивает демонов. Ваша цель - убить их всех.

Также мы делились роликом, в котором показано, как создается саундтрек Doom Eternal.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные 

  • Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
  • Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 8
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

  • Операционная система: 64-битная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 16
  • Свободное место на HDD (Гб): 50
Doom Eternal Bethesda игры игры на ПК консольные игры
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