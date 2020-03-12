Все демоны должны умереть: вышел релизный трейлер Doom Eternal

Арт Doom Eternal / id Software

Bethesda и id Software поделились релизным трейлером шутера Doom Eternal. В нем демоны из Ада в самых жестоких формах осознают, что шутить с Палачом Рока не стоит.

В видео показано, с какой непринужденной легкостью главный герой уничтожает даже самых суровых врагов. Заодно трейлер проливает свет на сюжет игры, ведь в Doom Eternal разработчики обещали большой акцент на лор и историю

Doom Eternal - трейлер в честь скорого релиза

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре Палач Рока станет гораздо более подвижным, чтобы убивать врагов с молниеносной скоростью. Из других нововведений - особый онлайновый режим, в котором пара игроков возьмет на себя роль монстров, а третий будет от лица Палача Рока пытаться их уничтожить.

Doom Eternal продолжит историю Doom 2016 года, которая стала мягким перезапуском серии, пускай сюжет формально и продолжился еще со времен старых частей Doom. Вы возьмете на себя роль Палача Рока, который не любит говорить, зато отлично убивает демонов. Ваша цель - убить их всех.

Также мы делились роликом, в котором показано, как создается саундтрек Doom Eternal.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные

Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10

Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)

Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)

Оперативная память (Гб): 8

Свободное место на HDD (Гб): 50

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