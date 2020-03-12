Все демоны должны умереть: вышел релизный трейлер Doom Eternal

Время показать гостям из Ада, кто тут главный.
Bethesda и id Software поделились релизным трейлером шутера Doom Eternal. В нем демоны из Ада в самых жестоких формах осознают, что шутить с Палачом Рока не стоит.
В видео показано, с какой непринужденной легкостью главный герой уничтожает даже самых суровых врагов. Заодно трейлер проливает свет на сюжет игры, ведь в Doom Eternal разработчики обещали большой акцент на лор и историю
Doom Eternal - трейлер в честь скорого релиза
Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре Палач Рока станет гораздо более подвижным, чтобы убивать врагов с молниеносной скоростью. Из других нововведений - особый онлайновый режим, в котором пара игроков возьмет на себя роль монстров, а третий будет от лица Палача Рока пытаться их уничтожить.
Doom Eternal продолжит историю Doom 2016 года, которая стала мягким перезапуском серии, пускай сюжет формально и продолжился еще со времен старых частей Doom. Вы возьмете на себя роль Палача Рока, который не любит говорить, зато отлично убивает демонов. Ваша цель - убить их всех.
Также мы делились роликом, в котором показано, как создается саундтрек Doom Eternal.
Doom Eternal - системные требования
Минимальные
- Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
- Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
- Оперативная память (Гб): 8
- Свободное место на HDD (Гб): 50
Рекомендуемые
- Операционная система: 64-битная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
- Оперативная память (Гб): 16
- Свободное место на HDD (Гб): 50