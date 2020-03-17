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Лучшие бесплатные игры в Steam – от Dota 2 до VRChat

Никита Казимиров

журналист, IT-редактор

17 марта 2020, 18:30

Отобрали для вас десять игр, которые помогут не заскучать на карантине.

Официальный арт Counter-Strike: Global Offensive
Официальный арт Counter-Strike: Global Offensive / Valve

В магазине Steam огромное количество игр на любой вкус, но порой бывают ситуации, когда ценники начинают сильно огорчать. Либо же просто не хочется тратить деньги, а душа жаждет новых игр. Тогда на помощь может пройти раздел бесплатных развлечений в Стим. В нем на удивление много самых разных игр, хватает и крупных релизов, и необычных экспериментальных инди. Но в нашу подборку попала лишь десятка игр, которая точно доставит вам удовольствие.

Dota 2

Кадр из Dota 2
Кадр из Dota 2 / Valve

О великой и ужасной Dota 2 уже можно слагать легенды. В этой игре можно провести сотни и тысячи часов, а все равно не узнать и о половине возможностей. Именно тут кипят самые яростные сражения, а играет в Dota 2 широчайший спектр людей, так что скучно точно не будет. Возможно, вы даже заведете себе благодаря Доте лучших друзей. Ну, или злейших врагов.

При этом игровой процесс описывается относительно просто. Вы выбираете себе героя (их тут больше сотни) и командой из пяти человек пытаетесь разрушить вражескую базу, параллельно покупая новые предметы, улучшающие характеристики, и прокачивая особые умения. Именно в грамотном применении последних и заключается залог успешной игры. В Dota 2 бесконечное количество комбинаций умений, приемов и тактик, так что каждый матч будет уникальным, пускай и карта все время одна и та же.

Dota 2 скачать

Counter-Strike: Global Offensive

Кадр из
Кадр из Counter-Strike: Global Offensive / Valve

Кто из нас не слышал о Counter-Strike? Эта великая серия шутеров, стартовавшая с модификации для Half-Life, давно поселилась в сердцах миллионов. Последняя ее часть - Counter-Strike: Global Offensive, которая долгое время была платной в Steam. Но Valve сжалилась над игроками и сделала шутер доступным для всех. Теперь присоединиться к вечной борьбе оперативников и террористов не составляет никакого труда.

Основной режим игры - противостояние двух команд, которые активно расстреливают друг друга из реально существующих видов оружия. Самые большие страсти кипят в соревновательном режиме, когда каждый промах и каждый шаг может стать фатальными. А для любителей разнообразия подойдет местный аналог королевской битвы. И это мы еще не говорим про огромное количество пользовательских карт, среди которых есть целые сюжетные кампании.

Counter-Strike: Global Offensive скачать

Cry of Fear

Кадр из Cry of Fear
Кадр из Cry of Fear / Team Psykskallar

Cry of Fear - еще одна модификация Half-Life, только вот распознать игру Valve в ней почти невозможно. Ведь из сюжетного шутера разработчики из Team Psykskallar сумели сделать очень страшный психологический хоррор. Сюжет рассказывает о парне Саймоне, который случайно оказывается в пустом городе. Постепенно он начинает понимать, что происходящее вокруг выходит за рамки нормального, а причина может быть в нем самом.

Будьте готовы, что Cry of Fear постоянно держит в напряжении. Это крайне неуютная и давящая на сознание игра с очень депрессивной основной идеей. Если в одиночестве вы не можете выдержать нечто подобное, то всегда можно запустить вместе с друзьями кооперативную кампанию, которой достался отдельный сюжет. Вместе бороться с ночным кошмарами явно проще.

Cry of Fear скачать

TrackMania Nations Forever

Кадр из
Кадр из TrackMania Nations Forever / Nadeo

TrackMania - необычная серия гонок от французской студии Nadeo, в которой ваш главный враг - это таймер. Вы будете в гордом одиночестве разъезжать по футуристическим трассам, пытаясь улучшить результат хотя бы на несколько миллисекунд. Это почти медитативный опыт, который учит терпению и подталкивает к улучшению своих новыков.

Пускай в бесплатной версии TrackMania Nations Forever есть всего один автомобиль, заскучать не позволит разнообразие трасс. Игроки за время существования игры сумели создать настоящие произведения искусства в местном редакторе уровней. Просто зайдите на первый попавшийся сервер - и удивитесь, как кипит жизнь в столь скромной на первый взгляд гонке.

TrackMania Nations Forever скачать

Team Fortress 2

Кадр из Team Fortress 2
Кадр из Team Fortress 2 / Valve

Именно эта игра предвосхитила почти все современные шутеры, в которых ставка делается на уникальные умения каждого персонажа. В Team Fortress 2 каждое оружие скрывает в себе сотни тактик, а освоить в идеале хотя бы одного местного персонажа почти невозможно. При этом можно особо не задумываться и просто играть в свое удовольствие на огромном количестве карт и серверов.

Без Team Fortress 2 не было бы ни Overwatch, ни Rainbow Six Siege, ни многих других популярных игр. Жизнь в шутере от Valve кипит до сих пор, а если учитывать, что он абсолютно бесплатный, так вообще игра становится крайне близкой к идеалу.

Team Fortress 2 скачать

Destiny 2

Кадр из Destiny 2
Кадр из Destiny 2 / Bungie

Студия Bungie придумала серию Halo, которая навсегда перевернула представление игроков о шутерах. А затем создала Destiny - масштабный онлайновый шутер, аналогов которому в мире нет. В Destiny 2 масса контента, сама игра постоянно поддерживается обновлениями и разнообразными событиями, так что увлечь она способна на недели и даже месяцы.

В роли отважного Стража вы будете исследовать фантастическую вселенную, полную опасностей и необычных открытий. В Destiny 2 множество жутких врагов, но на каждого найдется своя пушка. Количество видов оружия в игре поражает, а стрелять из него безумно приятно. С друзьями исследовать Destiny 2 не надоест практически никогда.

Destiny 2 скачать

Warframe

Кадр из Warframe
Кадр из Warframe / Digital Extremes

Эту игру часто сравнивают с Destiny 2, но на деле акцент в ней делается на совсем другие вещи. Сражений с другими игроками в ней почти нет, зато на крафт особых костюмов и оружия можно потратить очень много времени. А еще Warframe позволяет почувствовать себя космическим киберниндзя, что уже достаточно весомый повод, чтобы хотя бы попробовать в нее сыграть.

В Warframe ваш персонаж очень ловко передвигается по уровням. Всего за несколько секунду можно оказаться в другой точке локации. Сделано это для того, чтобы убийство бесконечных орд врагов было более эффективным и крутым. Пожалуй, именно крутость - одно из главных слов, которым можно описать Warframe.

Warframe скачать

EVE Online

Кадр из EVE Online
Кадр из EVE Online / CCP

Без лишней скромности легендарная игра, о самых крупных битвах которой пишут новости вполне крупные издания. Еще бы, ведь стоимость некоторых космических кораблей в  EVE Online достигает нескольких десятков тысяч долларов, а политика внутри игры кипит так, что никакому реальному миру и не снилось. Но если захотите приобщиться к столь удивительному опыту, будьте готовы много учиться, ведь порог вхождения в игре очень высокий.

Зато в результате вы станете частью мира, в котором нет правил и ограничений. Вы вольны делать все, что только пожелаете. Бескрайние просторы космоса в EVE Online скрывают множество опасностей, но главная из них - другие люди, который могут как уничтожить вас за секунду, так и стать верными товарищами. Сообщество у EVE Online очень дружное и сплоченное, чем может похвастаться далеко не каждая онлайн-игра. 

EVE Online скачать

Path of Exile

Кадр из Path of Exile
Кадр из Path of Exile / Grinding Gear Games

Раньше многие разработчики мечтали создать свою "убийцу Diablo" и снискать славу. Почти ни у кого не получилось превзойти Blizzard в этом плане, но Path of Exile выгодно выделяется на общем фоне. В ней настолько продуманная система прокачки и крафта, что на создание своего идеального персонажа могут уйти недели, зато в результате вы получите настоящую машину для убийства, которой нет равных.

Постоянные обновления и патчи подстегивают адаптироваться к изменениям, создать абсолютного персонажа тут не выйдет. Но тем веселее, когда каждое новое подземелье хранит в себе новые испытания. 

Path of Exile скачать

VRChat

Кадр из VRChat
Кадр из VRChat / VRChat Inc.

Не совсем игра, а больше социальный опыт. Пусть вас не смущает приставка VR в названии, ведь сыграть можно даже без шлема виртуальной реальности. Впрочем, с ним происходящее станет в разы веселее, а вы сможете попробовать себя в роли любимого персонажа или, скажем, говорящего кролика.

Описать суть VRChat почти невозможно, потому лучше посмотреть одно из сотен видео с YouTube, в котором собраны все странные чудеса этой игрой.

VRChat скачать

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