Microsoft рассказала об огромной уязвимости во всех версиях Windows

Арт по логотипу Windows / NikolaNews

Обычно уязвимости в Windows затрагивают лишь определенные версии операционной системы. Но на этот раз критическая брешь в защите затронула все версии Виндовс, начиная с Windows Server 2008.

Об этом представитель Microsoft рассказал в официальном заявлении на сайте компании. Проблема оказалась в технологии рендера и обработки отображаемых шрифтов. Используя неполадки, хакеры могут заражать компьютеры пользователей через обычные текстовые файлы. Если вы их откроете даже в режиме предпросмотра, то злоумышленники все равно сумеют получить доступ к вашему ПК.

Читайте такжеИз-за обновления Windows 10 в системе перестал работать антивирусПока подобная брешь в безопасности Виндовс использовалась очень точечно. До массового похищения данных дело пока не дошло. Потому Майкрософт не торопится с решением проблемы. Патч, закрывающий брешь в безопасности, выйдет только 14 апреля.

А пока компания советует не открывать подозрительные текстовые файлы, которые вы нашли в интернете или которые вам переслали незнакомые лица.

Уязвимость затронула все популярные нынче системы, то есть Виндовс 10, Виндовс 8 и Виндовс 7. Будьте осторожны, если сидите на одной из них.

Ранее мы рассказывали, что количество пользователей Windows 10 превысило миллиард. И сейчас все они оказались в группе риска.