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Специалисты рассказали, как создать резервную копию данных со смартфона

31 марта 2020, 19:48

Можно подключить смартфон к компьютеру, а можно "сохраниться" на облаке.

Смартфон
Как создать копию данных со смартфона / 24tv.ua

Ко Всемирному дню резервного копирования, который отмечается сегодня, специалисты ESET подготовили рекомендации по созданию резервной копии данных со смартфонов с операционными системами iOS и Android.

Как отмечают в компании, особенно необходимым резервное копирование данных становится в условиях удаленной работы. Поскольку сотрудники могут использовать собственные устройства для хранения корпоративной информации, потеря которой может привести к нежелательным последствиям для всей организации.

Существует два основных метода создания резервной копии данных iPhone или другого устройства iOS. Первый способ предусматривает хранение копии данных со смартфона на компьютере или на сменных накопителях. При этом, копию можно сохранить не только на ПК с операционной системой macOS, но и на Windows.

Для этого нужно установить программное обеспечение iTunes на компьютер, которое позволяет управлять смартфоном (на к macOS установлено по умолчанию). Если вы используете версию macOS Catalina, то вместо iTunes опция доступна в Finder. Сначала нужно подключить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки устройства. После успешного подключения вы получите запрос на разблокировку устройства, используя определенный метод (FaceID, TouchID, код).

Кроме этого, для синхронизации с ПК может потребоваться запрос "Доверять этому компьютеру". Пропустить через 15 Для продолжения процесса вам необходимо выбрать устройство в зависимости от операционной системы в iTunes или в Finder. Как дополнительный уровень безопасности можно зашифровать копию файлов, которая будет локально храниться на компьютере. После этого нужно нажать кнопку "Создать резервную копию сейчас".

Другим способом создания копии информации со смартфона — напрямую с устройства в iCloud. Для этого нужно перейти к настройкам устройства, а затем нажать на иконку iCloud. После этого нужно включить резервное копирование iCloud и нажать "Создать резервную копию сейчас".

В случае с устройствами Android не нужно устанавливать программное обеспечение на компьютер для управления смартфоном или его хранилищем. Чтобы создать копию фотографий и медиа-файлов на компьютере, необходимо подключить их к компьютеру с помощью USB-кабеля. После разрешения на доступ к данным телефон появится в Проводнике файлов (Windows) или Finder (macOS), и возможно будет просматривать файлы со смартфона, копировать их или перетаскивать их в выбранную папку.

Как отмечают в ESET, облачные сервисы – надёжный инструмент для создания резервной копии данных. Параметры процесса зависят от производителя. При этом многие компании предлагают собственные инструмент для этого процесса.

Однако общим почти для всех устройств Android есть возможность воспользоваться резервным копированием от Google. Для этого нужно зайти в настройки, где можно найти опцию "Резервное копирование" (которая может иметь несколько разные названия в разных версиях ОС). При включении опции можно нажать "Создать резервную копию сейчас", которая скопирует ваши данные на Google Диске.

"И всегда помните, что независимо от устройства лучшей практикой является создание нескольких резервных копий данных. Таким образом вам удастся не потерять свои данные в случае кражи телефона или повреждения одной из копий благодаря дополнительному носителю информации. Планирование и продумывание возможных вариантов сегодня избавит вас от проблем потери данных завтра", - отметили в ESET.

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