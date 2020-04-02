Как во время карантина повысить безопасность онлайн-видеоконференций

Многие работают онлайн во время карантина / REUTERS

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как повысить безопасность онлайн-видеоконференций, которые стали особенно популярны во время карантина, когда большинство сотрудников работают из дома. Соответствующая информация опубликована на сайте ESET.

"Сегодня почти треть населения находится на вынужденной самоизоляции из-за угрозы инфицирования COVID-19. Именно поэтому многие наемные работники, преподаватели и студенты начали работать из дома, используя программы для онлайн-общения. Специалисты ESET подготовили несколько рекомендаций, которые помогут повысить безопасность видеоконференций", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, утечки данных часто случаются непреднамеренно. Например, на доске для записей позади человека может остаться определенная конфиденциальная информация с предыдущей онлайн-встречи. Поэтому перед началом разговора необходимо убедиться, что в поле зрения веб-камеры нет никаких конфиденциальных данных.

Следующим шагом, по данным специалистов, может стать установка пароля, чтобы к разговору могли присоединиться только обозначенные лица. Как правило, при создании конференции пароль генерируется автоматически, и все, кто был приглашен к разговору, должны его ввести. Однако, не стоит вставлять пароль в ссылки на встречу. Инициатор конференции также может полностью контролировать, кто подключается к разговору, оставляя пользователей в режиме ожидания. В компании также добавили, что необходимо настроить безопасную передачу данных.

Во многих приложениях видеосвязь шифруется по умолчанию. Некоторые сервисы шифруют по умолчанию только чат, в таком случае шифрование видеосвязи нужно установить самостоятельно. Иногда приложения также позволяют устанавливать ограничения по файлам, которые участники могут присылать. Например, можно запретить передачу исполняемых файлов формата .exe.

Согласно информации специалистов ESET, большинство платформ позволяют контролировать, кто и когда именно присоединился к звонку. В списке участников также часто доступна информация о времени подключения и отключения пользователей — таким образом можно проверить, присутствовал ли пользователь в течение всей продолжительности звонка. Кроме того, эксперты рекомендуют установить ограничения доступа к экрану.

"Ограничьте возможность совместного использования экрана для хоста или человека, который выбирает хост. Так вы избежите риска утечки данных. При совместном использовании экрана делитесь только необходимыми программами, а не всем рабочим столом. Поскольку, даже пиктограмма или имя файла на рабочем столе может содержать конфиденциальную информацию", - сообщают в компании.

Ранее специалисты ESET проанализировали, какую конфиденциальную информацию о гражданах могут запрашивать правительства государств для отслеживания распространения коронавируса. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.