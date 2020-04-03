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Названы самые мощные Android-смартфоны за март 2020 года

3 апреля 2020, 15:24

Статистикой поделилась компания AnTuTu.

Смартфоны на Android
Смартфоны на Android / TechRadar

Компания AnTuTu, известная своей популярной программой для оценки производительности смартфонов, поделилась топом самых мощных телефонов на Android за март 2020 года. Он подойдет вам идеально, если вы как раз присматриваетесь к покупке нового устройства, а производительность для вас играет решающую роль.

На первом месте оказался смартфон Oppo Find X2 Pro, который сумел набрать в бенчмарке впечатляющие 606 389 баллов. Новинка компании Oppo получилась действительно производительной.

Второе место занял смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G. У него 598 572 баллов, причем раньше он занимал первое место. Мы подробно рассказывали о цене и характеристиках новинки.

Читайте такжеОбновление Telegram сделало работу с чатами намного удобнееТретье место – вновь смартфон Oppo, но уже Find X2 с 590 253 баллами. Как видим, Oppo явно знает толк в мощных телефонах.

Четвертое место занял подбренд Xiaomi – Redmi K30 Pro (589 607 баллов), который анонсировали совсем недавно. Пятое – Vivo iQoo 3 (588 305 баллов), шестое – Black Shark 3 Pro (588 125 баллов), седьмое – Realme X50 Pro (588 055 баллов).

И закрывают топ самых мощных Android-смартфонов марта 2020 года Vivo NEX 3S 5G (восьмое место, 586 577 баллов), Xiaomi Mi 10 (девятое место, 579 550 баллов) и Black Shark 3 (десятое место, 570 723 баллов).

Топ мощных смартфонов на Андроид
Топ мощных смартфонов на Андроид / AnTuTU

Стоит учитывать, что речь идет только о голой производительности. Некоторые смартфоны и приложения могут быть не очень оптимизированными, а другие будут работать лучше даже с более низкими показателями. К примеру, все модели iPhone славятся своей оптимизацией и производительностью.

Ранее мы рассказывали, что настоящее название бюджетного iPhone 2020 года слили в сеть. Оно может сильно удивить некоторых фанатов Apple.

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