Слух: настоящее название бюджетного iPhone 2020 года от Apple появилось в сети

Дизайн бюджетного iPhone 2020 / iXBT.com

Долгое время одной из самых больших загадок нового бюджетного iPhone от Apple оставалось его имя. Потому различные издания и инсайдеры ссылались на него как на iPhone SE 2 или iPhone 9. Но новый слух заявляет, что оба названия на самом деле неправильные.

Об этом сообщило издание 9to5Mac, которое регулярно делится правдивыми сливами о продукции компании Эпл. Оно и рассказало, что новый бюджетный смартфон будет называться просто iPhone SE, а внутри самой компании его называют iPhone 2020.

Apple раньше уже выпускала модель iPhone SE. Это был телефон с корпусом iPhone 5s и процессором от iPhone 6s. Устройство пользовалось огромной популярностью благодаря своей цене и мощности.

Читайте такжеApple обманула покупателей новой модели iPad Pro 2020 годаА вот новый бюджетный Айфон получит уже корпус от iPhone 8, зато процессор в нем будет от iPhone 11, то есть самый мощный на сегодняшний день. В остальном у бюджетного iPhone характеристики будут схожи с восьмой моделью.

Поставляться смартфон будет в белом, черном и красном цвете. Максимальная память – 256 гигабайт.

У бюджетного iPhone цена будет в районе 399 долларов (11 070 гривен). Это сделает телефон самым доступным устройством от Apple.

Ранее мы рассказывали, что презентацию абсолютно нового iPhone 12 могут перенести на 2021 год. Все из-за короновируса и мирового кризиса.