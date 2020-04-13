Слух: ремейк легендарной Resident Evil 4 уже в разработке

Кадр из Resident Evil 4 / Capcom

Resident Evil 4 многими считается лучшей игрой в серии хорроров от Capcom. На волне многочисленных ремейков фанаты задумались, что студия рано или поздно доберется и до четвертой части. И теперь в сети появились слухи, что это все-таки произойдет.

Информацией поделился сайт Video Game Chronicles, который часто сливает инсайды о различных крупных релизах. Он ссылается на источники в Capcom и других студиях.

За разработку отвечает студия M-Two в Осаке, которую основал бывший глава Platinum Games Тацуя Минами. Работа над ремейком Resident Evil 4 ведется с 2018 года.

Впрочем, внутренние студии Capcom все равно сыграют ключевую роль в разработке. Переосмысление четвертой части одобрил сам Синдзи Миками, который ее и создал. Миками отказался от должности руководителя разработки, но будет поддерживать авторов игры советами.

Ранее студия M-Two помогла с разработкой Resident Evil 3 Remake. Но теперь ей доверили полноценный проект. Правда, выйдет он не очень скоро, даже представить его официально Capcom в ближайшее время не планирует. Предположительная дата выхода у Resident Evil 4 ремейк – 2022 год.

Читайте такжеПолное прохождение Resident Evil 3 Remake слили в сеть за две недели до релизаПервоначальный релиз Resident Evil 4 состоялся в 2005 году. Игра стала самой высокооцененной у Capcom за все время и продалась тиражом в 7.5 миллионов копий, если учитывать все платформы. Сейчас Resident Evil 4 доступна на всех современных платформах.

Сюжет игры рассказывает о Леоне Кеннеди, которому нужно спасти дочь президента США Эшли Грэхэм. Ее похитил культ Лос Иллюминадос и удерживает в европейской глубинке. В ходе расследования Леон столкнется с новым паразитом под названием Лас-Плагас, который позволяет людям сильно мутировать.

Тем временем по сети уже ходят слухи о Resident Evil 8. Игра продолжит историю седьмой части, но привнесет в нее паранормальные элементы.