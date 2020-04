В новой порции слухов о Resident Evil 8 засветились полное название игры и ее особенности

Resident Evil 8 / Nibellion

Resident Evil 3 Remake вышла только 3 апреля, а в сети уже ходят слухи о полноценной восьмой части серии. И если они верны, хоррор будет сильно отличаться от всех предыдущих частей.

Слухами поделился сайт Biohazard Declassified, который специализируется на серии Resident Evil. Он получил данные от анонимного инсайдера через электронное письмо.

Восьмая часть получит подзаголовок Village. Сделано это для того, чтобы из первых четырех букв сложить римскую цифру 8, то есть VIII. Так игру свяжут напрямую с Resident Evil 7, у которой тоже была римская цифра в названии.

События развернутся в европейской деревушке. В игре будет большая ставка на сверхъестественное и безумие, что разительно выделит восьмую часть. Capcom хочет зайти на пустующую теорриторию Silent Hill.

В игре появится новый тип противника – ведьмы. Они управляют насекомыми и будут преследовать игрока, при этом пугая жутким смехом.

Важную роль в истории восьмой части сыграет Крис Рэдфилд, один из протагонистов серии Resident Evil. Он будет появляться во флешбэках, а его дизайн сделают ближе к классическому. Ведь в Resident Evil 7 он довольно сильно отличался от прежнего себя.

Фанатский редизайн Криса

При этом играть мы будем за Итана, главного героя седьмой части. Камера вновь будет от первого лица. Характер Итана сильно изменят, сделав из него одинокого героя, а не жертву.

Читайте такжеThe Last of Us Part II явно не выйдет в ближайшее времяКажется, Capcom хочет использоваться ранние наработки Resident Evil 4, в которых тоже было много паранормального. Даже инвентарь восьмой части будет похож на аналогичный из четвертой.

Релиз запланирован на первый квартал 2021 года, точная дата выхода не раскрывается. Но из-за коронавируса все может сдвинуться.

Ранее инсайдер заявлял, что изменения в новой части Resident Evil могут сильно разозлить фанатов серии. Видимо, речь шла как раз об упоре на безумие и свехъестественное.