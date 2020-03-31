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Новая игра по вселенной Resident Evil может сильно разозлить многих фанатов

31 марта 2020, 14:19

Capcom планирует выпустить ее в 2021 году.

Кадр из Resident Evil 3 Remake
Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Релиз Resident Evil 3 Remake состоится только в начале апреля, а в интернете уже пошли слухи о новой части известной зомби-серии Capcom. Если верить инсайдам, новая игра уже давно находится в разработке и явно удивит фанатов.

Информацией поделился инсайдер Dusk Golem, также известный как AestheticGamer. Он специализируется на хоррорах и часто делится информацией о будущих играх, которая зачастую оказывается правдой. Именно он и затронул тему новой части Resident Evil.

Разработка этой части началась еще в 2016 году. Процесс разработки был очень похож на Resident Evil 3 Remake, но сама игра ремейком не будет. Официальный анонс должен состояться уже совсем скоро.

Читайте такжеАнонсирована новая часть очень страшного хоррора AmnesiaПри этом загадочная новая часть Resident Evil будет сильно отличаться от всего, что было в серии до этого. Dusk Golem назвал ее самым большим уходом в сторону от канонов, принятых в Capcom. Также инсайдер считает, что концепция игры сильно разозлит и огорчит многих фанатов. Но Dusk Golem призвал их быть более открытыми к нововведениям.

Релиз игры запланирован на 2021 год. Также Capcom занимается созданием нового ремейка, который при хорошем раскладе выйдет в 2022 году. Dusk Golem рассказал, что это точно будет не Resident Evil Code: Veronica. 

Resident Evil 3 Remake дата выхода – 3 апреля 2020 года. Платформы – PC, PS4, Xbox One. 

Ранее мы рассказывали, что весь сюжет Resident Evil 3 Remake уже успели слить в сеть. Опасайтесь спойлеров!

Resident Evil 3 Remake – системные требования

Минимальные:

  • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake – трейлер

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