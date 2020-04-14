Discord существенно увеличил максимальное количество людей в видеоконференциях

Логотип Discord / Discord Inc

Во время эпидемии коронавируса и самоизоляции очень важно поддерживать контакт друг с другом. Это понимают и создатели программы для связи Discord, потому увеличили количество людей, которые одновременно могут находиться в видеоконференции.

Причем даже не обязательно, чтобы люди были в вашем списке друзей. Теперь достаточно находиться на одном сервере, чтобы организовать видеочат и начать общаться.

Максимальное количество участников в таких видеозвонках – 25 человек. Раньше у Дискорда было ограничение в 10 человек, так что изменение значительное.

Но для начала вам предстоит включить особую настройку в Discord, чтобы разрешить трансляцию видео на серверы.

Настройка видео в Discord

Читайте такжеКак пользоваться сервисом для видеоконференций Zoom и в чем его особенностиХозяину сервера также нужно включить возможность совершать звонки. Для этого в разделе Roles ("Роли") необходимо отметить галочку "Видео".

После этого вы спокойно сможете общаться со всеми желающими. Также можно включить демонстрацию экрана для всех, если нужно показать какую-то презентацию, важный момент или просто смешную картинку, которую так просто не переслать. Еще один повод Discord скачать себе на ПК.

Создатели сервиса Discord предупредили, что обновление пока работает в тестовом режиме. То есть доступно оно не всем, а лишь 5% от всего количества серверов.

Ранее мы рассказывали о лучших сервисах для видеосвязи. В наш список как раз попал Discord.