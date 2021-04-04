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18 млн грн за картридж с Mario: продана самая дорогая игра в истории

4 апреля 2021, 13:46

Видеоигры – хобби не из дешевых, особенно когда дело касается раритетных экземпляров.

Super Mario Bros
Картридж Super Mario Bros. побил все рекорды / Nintendo

На аукционе Heritage Auctions, состоявшемся в Техасе, продали картридж с Super Mario Bros. за рекордные 660 тысяч долларов (почти 18.5 млн грн по курсу). Сделка установила рекорд и сделала эту игру самой дорогой в истории.

Экземпляр для NES, выпущенный в 1985 году, является самым старым и хорошо сохранившимся из всех, что когда-либо попадали на аукцион. Картридж находится в оригинальной упаковке.

Как рассказал продавец, эта копия Super Mario Bros. была куплена в конце 1986 года в качестве рождественского подарка, и пролежал нетронутым в ящике стола целых 35 лет, прежде чем была обнаружена в начале этого года.

Прошлый рекорд тоже принадлежал игре про усатого водопроводчика – в ноябре прошлого года редкий картридж с Super Mario Bros. 3 ушел с молотка за 156 тысяч долларов (примерно 4,3 млн грн). Тот картридж был уникален тем, что слово "Bros." на обложке было отформатировано по левому краю, поэтому оно закрыло часть перчатки главного героя на изображении – в последующих партиях это исправили.

А в июле прошлого года другая запечатанная копия Super Mario Bros. ушла с аукциона за 114 тысяч долларов (3,1 млн грн).

Запечатанную копию Super Mario Bros. продали за рекордные деньги / Heritage Auctions

В начале марте редакция Bloomberg раскрыла подробности новой версии Nintendo Switch. Ожидается, что консоль получит 7-дюймовый дисплей от Samsung, а выход на рынок ожидается до конца 2021 года.

Разрешение при этом оставят прежним – в портативе консоль будет работать во все тех же 720p, а в стационарном режиме консоль добьется 4К-разрешения. В разговоре с Bloomberg эксперты отметили, что Nintendo отказались от 1080р дисплея в пользу более длительной работы аккумулятора в портативном режиме. Однако, все еще неизвестно – будет ли 4К-разрешение в стационарном режиме нативным, или же полученным с помощью апскейла 1440р.

Nintendo
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