Авторы хитового проекта Dying Light представили план поддержки игры на февраль

Календарь контента Dying Light на февраль / Techland

Авторы экшен-хоррора Dying Light упорно продолжают поддерживать игру контентом – на этот раз польская студия Techland наметила план поддержки игры на этот февраль.

Напомним, что оригинальная игра вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Проект был тепло принят игроками и критиками, а также получил несколько наград в номинации "Игра года".

Итак, в ближайшие недели игроков ждут:

Событие в честь лунного Нового года – с 11-го по 17 февраля;

Новый набор с двумя обликами для персонажа;

25 февраля состоится событие в честь шестой годовщины проекта – подробности о тематическом контенте озвучат позже;

Тем временем у сиквела всё ещё нет новой даты выхода – изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но Techland потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии".

Несколькими неделями ранее в Сети засветилось коллекционное издание грядущего зомби-экшена, который был назван самой ожидаемой игрой в Steam после выхода Cyberpunk 2077. Предзаказ коллекционки предлагалось оформить за 5555 чешских крон – примерно 7299 грн. В состав специального издания входит сама игра, эксклюзивная фигурка, артбук, стилбук, ультрафиолетовый фонарик, карта с секретными локациями и стикеры с ультрафиолетовой краской.

Напомним, что события Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов илумирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

Трейлер Dying Light 2

Ранее разработчики другого хитового проекта, Dead by Daylight рассказали о ряде изменений, которые они планируют ввести в свой многопользовательский хоррор до конца года.

В частности, ключевым изменением в 2021 году станет переработанный интерфейс: добавят иконки выживших, отображение, кого ловили на крюк и возможность менять размер интерфейса. Двигаясь в сторону реалистичности будет заменена анимация выживших. Это косметическое обновление и оно не повлияет на фреймы при определённых действиях и их скорость. Две карты (Gideon Meat Plant и Crotus Prenn Asylum) ждёт графическое обновление, а у убийцы Клоуна будет бросаемый антидот, который может ускорить, как выживших, так и самого Клоуна.

В числе других изменений заявлены возможность выводить изображение с веб-камеры на экран, не закрывая ни одну важную деталь интерфейса, система матчмейкинга и изменения нескольких перков.