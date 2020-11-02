"Ещё кое-что": Apple проведёт ещё одну презентацию в этом месяце

Презентация Apple / 10 ноября

Похоже, Apple так понравилось проводить онлайн-презентации, что уже 10 ноября пройдёт очередная презентация в формате "Ещё кое-что". Мероприятие состоится в 20:00 по киевскому времени.

Ожидаются, что компания представит новые модели компьютеров Mac, в том числе первый Mac с фирменным процессором Apple на базе архитектуры ARM. По информации инсайдеров, 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу до конца этого года, а обновленные MacBook Air, 14-и 16-дюймовые MacBook Pro можно будет приобрести весной 2021.

Презентация Apple 2020: где смотреть онлайн

Презентация Apple будет доступна на YouTube-канале компании:

Отметим, что первая часть презентации Apple состоялась 15 сентября. На мероприятии показали новые флагманские Apple Watch шестого поколения, "бюджетные" Apple Watch SE и два новых iPad.

13 октября Apple представила iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Max. В зависимости от модели и характеристик новый гаджет обойдется украинцам от почти 23 тысяч гривен и до почти 42 тысяч.

Ранее в сети появилась информация, что новые смартфоны iPhone 12 оказались способны потерять весь заряд за считанные часы при работе в сетях 5G.