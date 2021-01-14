Facebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать

Как работают новые правила конфиденциальности WhatsApp / Indiatoday

Компания Facebook подробно объяснила новую политику конфиденциальности и условия использования WhatsApp, из-за непонимания которой пользователи стали активно переходить к конкурирующим мессенджерам Signal и Telegram.

В частности, в период с 6 по 10 января Signal скачали около 7,5 миллиона раз, что в 43 раза больше обычного. Между тем, в первую неделю января Telegram превысил 500 миллионов активных пользователей в месяц, а за последние 72 часа к мессенджеру присоединились 25 миллионов новых пользователей.

На фоне этих событий представители мессенджера попытались прояснить, какие пользовательские данные на самом деле уходят Facebook. По словам компании, все личные сообщения зашифрованы и передаваться никуда не будут. Также упоминается, что мессенджер не хранит журналы звонков и сообщений, не делится списками контактов с Facebook, а содержимое групп доступно только их участников.

Итак, WhatsApp будет передавать Facebook:

Номер телефона;

Данные транзакций;

Информацию о взаимодействиях пользователей;

Регистрационную информацию учётной записи и информацию о мобильных устройствах.

Помимо этого представители WhatsApp добавил страницу в FAQ, где ответили на популярные вопросы о новой политике:

Ранее Apple и Amazon присоединились к Google и объявили о блокировке в своих магазинах приложения Parler.

Parler – социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году. Авторы описывают свой продукт как "социальную сеть со свободой слова, где вы можете свободно говорить и открыто выражать свое мнение".