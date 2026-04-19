Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

Константин Пономарев
19 апреля 2026, 14:47
Свадьба превратилась в хаос после нападения с краской. Суд вынес приговор, но детали конфликта и мотивы до сих пор вызывают споры.
Невесту облили черной краской перед алтарем / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Почему обычная семейная ссора переросла в громкий скандал
  • Кто мог знать о нападении заранее и можно ли было его предотвратить
  • Справедливо ли наказание и что стало с семьей после инцидента

Самый счастливый день в жизни 35-летней британки Джеммы Монк обернулся настоящим кошмаром. За считанные секунды до начала свадебной церемонии невесту облили черной краской прямо у входа в зал.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года в Оквуд-Хаусе в Мейдстоне (Англия). По данным суда, нападение совершила невестка женщины - Антония Иствуд. В результате испорченным оказалось не только свадебное платье стоимостью 1800 фунтов (примерно 107 тысяч гривен), но и сам праздник, который должен был стать началом новой жизни. Об этом пишет Mirror.

Свадьба, которая превратилась в скандал

Несмотря на произошедшее, Джемма все же провела церемонию. Спустя два часа, уже в запасном платье, женщина вышла замуж за своего избранника Кена. Однако эмоциональные последствия нападения оказались куда серьезнее, чем испорченный наряд.

Позже Иствуд признала вину в суде. Ей назначили 10-месячный условный срок, обязательные работы и запретительный ордер. Тем не менее, даже спустя месяцы после случившегося многие детали остаются неясными.

Конфликт, который начался раньше

В суде прозвучало, что причиной нападения стала давняя семейная вражда. По словам Иствуд, конфликт начался еще на ее собственной свадьбе в 2023 году, где, как утверждается, Джемма якобы попыталась ее подставить.

Антония Иствуд замужем за старшим братом пострадавшей / Фото: SWNS

Однако подробности этого эпизода так и не были раскрыты. Неизвестно, был ли это случайный инцидент или глубинный конфликт, который постепенно перерос в открытую агрессию.

Заранее спланированный шаг

Следствие установило, что нападение не было спонтанным и действия Иствуд были продуманными. Это породило новые вопросы: знал ли кто-то из гостей о готовящемся инциденте и можно ли было предотвратить произошедшее.

Невеста использовала запасное свадебное платье / Фото: SWNS

Сообщается, что напряжение внутри семьи нарастало месяцами. Некоторые предполагают, что конфликт мог выйти из-под контроля задолго до дня свадьбы.

Последствия свадебного скандала

Инцидент привел к серьезному расколу внутри семьи. Отношения между родственниками оказались под угрозой, а будущие встречи под большим вопросом.

Хотя следы краски удалось смыть, последствия этого дня, судя по всему, останутся с участниками надолго.

Ранее Главред писал о том, что свекровь поставила невесте ультиматум, который едва не разрушил свадьбу. Девушка, мечтающая о уютной церемонии только для взрослых, оказалась в эпицентре семейного конфликта

Также сообщалось о том, что пара отправилась в отпуск мечты, но парень допустил ошибку. Долгожданное путешествие превратилось в стресс уже в первые минуты после прибытия в отель.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:11Фронт
Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:07Украина
Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Последние новости

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

Реклама
15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

Реклама
11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

Реклама
22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

