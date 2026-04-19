Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

Самый счастливый день в жизни 35-летней британки Джеммы Монк обернулся настоящим кошмаром. За считанные секунды до начала свадебной церемонии невесту облили черной краской прямо у входа в зал.
Инцидент произошел 24 мая 2023 года в Оквуд-Хаусе в Мейдстоне (Англия). По данным суда, нападение совершила невестка женщины - Антония Иствуд. В результате испорченным оказалось не только свадебное платье стоимостью 1800 фунтов (примерно 107 тысяч гривен), но и сам праздник, который должен был стать началом новой жизни. Об этом пишет Mirror.
Свадьба, которая превратилась в скандал
Несмотря на произошедшее, Джемма все же провела церемонию. Спустя два часа, уже в запасном платье, женщина вышла замуж за своего избранника Кена. Однако эмоциональные последствия нападения оказались куда серьезнее, чем испорченный наряд.
Позже Иствуд признала вину в суде. Ей назначили 10-месячный условный срок, обязательные работы и запретительный ордер. Тем не менее, даже спустя месяцы после случившегося многие детали остаются неясными.
Конфликт, который начался раньше
В суде прозвучало, что причиной нападения стала давняя семейная вражда. По словам Иствуд, конфликт начался еще на ее собственной свадьбе в 2023 году, где, как утверждается, Джемма якобы попыталась ее подставить.
Однако подробности этого эпизода так и не были раскрыты. Неизвестно, был ли это случайный инцидент или глубинный конфликт, который постепенно перерос в открытую агрессию.
Заранее спланированный шаг
Следствие установило, что нападение не было спонтанным и действия Иствуд были продуманными. Это породило новые вопросы: знал ли кто-то из гостей о готовящемся инциденте и можно ли было предотвратить произошедшее.
Сообщается, что напряжение внутри семьи нарастало месяцами. Некоторые предполагают, что конфликт мог выйти из-под контроля задолго до дня свадьбы.
Последствия свадебного скандала
Инцидент привел к серьезному расколу внутри семьи. Отношения между родственниками оказались под угрозой, а будущие встречи под большим вопросом.
Хотя следы краски удалось смыть, последствия этого дня, судя по всему, останутся с участниками надолго.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
