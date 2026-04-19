Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

Свадьба превратилась в хаос после нападения с краской. Суд вынес приговор, но детали конфликта и мотивы до сих пор вызывают споры.

https://glavred.info/life/nevestu-oblili-chernoy-kraskoy-chto-skryvaet-svadebnyy-skandal-10757876.html Ссылка скопирована

Невесту облили черной краской перед алтарем / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Почему обычная семейная ссора переросла в громкий скандал

Кто мог знать о нападении заранее и можно ли было его предотвратить

Справедливо ли наказание и что стало с семьей после инцидента

Самый счастливый день в жизни 35-летней британки Джеммы Монк обернулся настоящим кошмаром. За считанные секунды до начала свадебной церемонии невесту облили черной краской прямо у входа в зал.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года в Оквуд-Хаусе в Мейдстоне (Англия). По данным суда, нападение совершила невестка женщины - Антония Иствуд. В результате испорченным оказалось не только свадебное платье стоимостью 1800 фунтов (примерно 107 тысяч гривен), но и сам праздник, который должен был стать началом новой жизни. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Свадьба, которая превратилась в скандал

Несмотря на произошедшее, Джемма все же провела церемонию. Спустя два часа, уже в запасном платье, женщина вышла замуж за своего избранника Кена. Однако эмоциональные последствия нападения оказались куда серьезнее, чем испорченный наряд.

Позже Иствуд признала вину в суде. Ей назначили 10-месячный условный срок, обязательные работы и запретительный ордер. Тем не менее, даже спустя месяцы после случившегося многие детали остаются неясными.

Конфликт, который начался раньше

В суде прозвучало, что причиной нападения стала давняя семейная вражда. По словам Иствуд, конфликт начался еще на ее собственной свадьбе в 2023 году, где, как утверждается, Джемма якобы попыталась ее подставить.

Антония Иствуд замужем за старшим братом пострадавшей / Фото: SWNS

Однако подробности этого эпизода так и не были раскрыты. Неизвестно, был ли это случайный инцидент или глубинный конфликт, который постепенно перерос в открытую агрессию.

Заранее спланированный шаг

Следствие установило, что нападение не было спонтанным и действия Иствуд были продуманными. Это породило новые вопросы: знал ли кто-то из гостей о готовящемся инциденте и можно ли было предотвратить произошедшее.

Невеста использовала запасное свадебное платье / Фото: SWNS

Сообщается, что напряжение внутри семьи нарастало месяцами. Некоторые предполагают, что конфликт мог выйти из-под контроля задолго до дня свадьбы.

Последствия свадебного скандала

Инцидент привел к серьезному расколу внутри семьи. Отношения между родственниками оказались под угрозой, а будущие встречи под большим вопросом.

Хотя следы краски удалось смыть, последствия этого дня, судя по всему, останутся с участниками надолго.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред