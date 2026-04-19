Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

Одна специя помогает отпугнуть насекомых и заставляет их покинуть помещение.

Как избавиться от муравьев

Появление муравьёв в доме часто становится неожиданной и раздражающей проблемой, особенно когда непонятно, откуда они берутся.

В поиске быстрого решения многие обращаются к простым домашним средствам, пишет Express.

Одним из популярных вариантов называют корицу. Пользователи отмечают, что эта специя помогает отпугнуть насекомых и заставляет их покинуть помещение. Однако важно понимать: корица не уничтожает муравьёв, а лишь мешает им ориентироваться.

Её эффект связан с сильным ароматом — он сбивает феромонные следы, по которым муравьи находят пищу и возвращаются в колонию. В результате насекомые теряют направление и уходят.

Чтобы средство сработало, его нужно применять в местах проникновения: щелях, у окон, дверей и трещинах в стенах. Для этого можно приготовить простую смесь корицы с водой и нанести её вдоль маршрутов муравьёв.

При этом специалисты напоминают: одних запахов недостаточно. Муравьи чаще всего появляются там, где есть доступ к еде, поэтому важно поддерживать чистоту, хранить продукты в закрытых контейнерах и сразу убирать крошки и разливы.

В сюжете рассказывается о том, как избавиться от муравьёв без лишних затрат. Автор показывает способ приготовления эффективной приманки из доступных средств и делится небольшим секретом её применения.

Также он объясняет, какие компоненты можно использовать и как правильно сделать сладкую смесь для борьбы с насекомыми. По его словам, метод отличается простотой и удобством и помогает справиться с муравейниками.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

