Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

Алексей Тесля
19 апреля 2026, 16:52
Противник пытается приблизиться к украинским позициям, однако эти попытки не приносят результата.
Раскрыты подробности боев на Волчанском направлении / Коллаж: Главред, фото: 32 ОМБр, 33 ОМБр

Главное:

  • Оккупанты активизируют действия на Волчанском направлении
  • РФ сталкивается со снижением эффективности на Волчанском направлении

Российские войска сталкиваются с логистическими проблемами и снижением эффективности на Волчанском направлении фронта, сообщил офицер по взаимодействию со СМИ бригады "Форпост" ГПСУ Дмитрий Дюкарев.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, на земле у врага проблемы с логистикой и эффективностью тактики. Движение небольших групп, отметил военный, малоэффективно на больших расстояниях.

видео дня

"У нас сейчас следующий диагноз у противника — это нервный срыв. Есть намерения довести его как минимум до инсульта. У противника сложности с логистикой — даже не могут подобрать средства нормальной маскировки под погоду", — констатировал Дюкарев.

Волчанск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ситуация на Волчанском направлении: что говорят в ВСУ

Оккупанты РФ активизируют действия в районе села Зыбино на Волчанском направлении. Противник пытается приблизиться к украинским позициям, однако эти попытки не приносят результата.

Пехотные подразделения 159-й отдельной механизированной бригады совместно с батальоном беспилотных систем удерживают определенные рубежи и эффективно поражают противника.

Ситуация находится под контролем Сил обороны Украины, продвижение врага не допускается, отмечается в сообщении.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Читайте также:

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Волчанск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

18:05Украина
"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:42Украина
В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

17:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Последние новости

18:05

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

17:42

4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

17:42

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:26

В Чернигове неизвестные устроили перестрелку посреди улицы — что известно

17:20

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

Реклама
16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

Реклама
14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

Реклама
08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять