Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо 'горячее' направление фронта

Главное:
- Оккупанты активизируют действия на Волчанском направлении
- РФ сталкивается со снижением эффективности на Волчанском направлении
Российские войска сталкиваются с логистическими проблемами и снижением эффективности на Волчанском направлении фронта, сообщил офицер по взаимодействию со СМИ бригады "Форпост" ГПСУ Дмитрий Дюкарев.
Как подчеркнул он в эфире телемарафона, на земле у врага проблемы с логистикой и эффективностью тактики. Движение небольших групп, отметил военный, малоэффективно на больших расстояниях.
"У нас сейчас следующий диагноз у противника — это нервный срыв. Есть намерения довести его как минимум до инсульта. У противника сложности с логистикой — даже не могут подобрать средства нормальной маскировки под погоду", — констатировал Дюкарев.
Ситуация на Волчанском направлении: что говорят в ВСУ
Оккупанты РФ активизируют действия в районе села Зыбино на Волчанском направлении. Противник пытается приблизиться к украинским позициям, однако эти попытки не приносят результата.
Пехотные подразделения 159-й отдельной механизированной бригады совместно с батальоном беспилотных систем удерживают определенные рубежи и эффективно поражают противника.
Ситуация находится под контролем Сил обороны Украины, продвижение врага не допускается, отмечается в сообщении.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Читайте также:
- Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября
- После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
- Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
