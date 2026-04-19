Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

Александра Зарицкая активно занимается спортом.

Александра Зарицкая похудела

Вы узнаете:

Как сейчас выглядит солистка KAZKA

Что помогло похудеть Александре Зарицкой

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила поклонников своим преображением. Артистка выложила в Instagram снимки и видео со своих занятий спортом.

Ранее певица делилась, что еще несколько лет назад ее вес достигал 135 килограммов. Также она не следила за калорийностью питания. Кажется, что такие показатели остались в далеком прошлом, ведь Зарицкая начала активно заниматься спортом и сбалансировала рацион. Результат упорной работы принес свои плоды — теперь звезде нравится собственное отражение, а для удачного фото не нужно долго выбирать позу и втягивать живот.

Как сейчас выглядит Александра Зарицкая

"Тот момент, когда тебе начинает нравиться отражение в зеркале. Нет ничего приятнее, чем видеть результат своего труда", — написала Александра.

Ранее солистка KAZKA предупредила поклонников, что начинать путь к своему идеальному телу стоит с умом. Для начала необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами.

Александра Зарицкая занимается спортом

"Я как человек, знающий все о похудении, питании, спорте — но все равно имею рецидивы — на этот раз в первую очередь обратилась к эндокринологу. Важно выяснить с врачом правильный подход, сдавать анализы, которые тебе назначили, и начинать работу", — посоветовала Зарицкая.

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Кузнецова поделилась подробностями разрыва с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Хотя решение было обоюдным и взвешенным, разрыв дался Екатерине нелегко и стал серьезным эмоциональным испытанием.

Также в день рождения своей матери София Ротару поделилась архивным снимком самого дорогого ей человека. Артистка ежегодно чтит память Александры Ивановны, но в этот раз она выбрала особенный способ обращения, написав послание на румынском языке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александра Зарицкая Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

