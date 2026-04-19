Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

Кристина Трохимчук
19 апреля 2026, 11:14
Александра Зарицкая активно занимается спортом.
Александра Зарицкая похудела
Александра Зарицкая похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, kazka.band

  Как сейчас выглядит солистка KAZKA
  • Что помогло похудеть Александре Зарицкой

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила поклонников своим преображением. Артистка выложила в Instagram снимки и видео со своих занятий спортом.

Ранее певица делилась, что еще несколько лет назад ее вес достигал 135 килограммов. Также она не следила за калорийностью питания. Кажется, что такие показатели остались в далеком прошлом, ведь Зарицкая начала активно заниматься спортом и сбалансировала рацион. Результат упорной работы принес свои плоды — теперь звезде нравится собственное отражение, а для удачного фото не нужно долго выбирать позу и втягивать живот.

Как сейчас выглядит Александра Зарицкая
Как сейчас выглядит Александра Зарицкая / фото: instagram.com, kazka.band

"Тот момент, когда тебе начинает нравиться отражение в зеркале. Нет ничего приятнее, чем видеть результат своего труда", — написала Александра.

Ранее солистка KAZKA предупредила поклонников, что начинать путь к своему идеальному телу стоит с умом. Для начала необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами.

Александра Зарицкая занимается спортом
Александра Зарицкая занимается спортом / фото: instagram.com, фото: instagram.com, kazka.band

"Я как человек, знающий все о похудении, питании, спорте — но все равно имею рецидивы — на этот раз в первую очередь обратилась к эндокринологу. Важно выяснить с врачом правильный подход, сдавать анализы, которые тебе назначили, и начинать работу", — посоветовала Зарицкая.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Кузнецова поделилась подробностями разрыва с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Хотя решение было обоюдным и взвешенным, разрыв дался Екатерине нелегко и стал серьезным эмоциональным испытанием.

Также в день рождения своей матери София Ротару поделилась архивным снимком самого дорогого ей человека. Артистка ежегодно чтит память Александры Ивановны, но в этот раз она выбрала особенный способ обращения, написав послание на румынском языке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александра Зарицкая

Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

Последние новости

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФ

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

Реклама
07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

Реклама
21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

18:56

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

18:32

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

18:19

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

16:33

Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиентВидео

Реклама
15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

