"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

- Александра Зарицкая призналась, что редко видится с отцом
- Он сейчас служит в ВСУ
Украинская певица и фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая высоко ценит время проведенное с семьей. Важные моменты и счастливые события артистка привыкла проживать вместе с родными.
К сожалению, война внесла в идеальную картинку Зарицкой свои коррективы: на проекте День з зіркою исполнительница впервые рассказала, что ее отец служит в ВСУ, из-за чего она не может видеться с ним так часто, как хотелось бы.
"С папой стараюсь раз в месяц видеться. Он живет здесь, в Киевской области, но сейчас сложно, потому что мой папа в ВСУ. Мы видимся не так часто, как хотелось. Мы уже три месяца на рыбалку с ним планируем поехать, но так пока и не поехали. Он не может вырваться, я постоянно где-то езжу", - поделилась Александра.
О персоне: Александра Зарицкая
Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".
