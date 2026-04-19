ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

Кратко:
- Сырский провел совещание с украинскими командирами разных уровней
- Главком подчеркнул, что остаётся ряд проблем, требующих решения
Украинская армия ведет активное противостояние с российскими оккупационными силами сразу в трех стратегически важных сферах. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.
По его словам, он провёл совещание с командирами различных уровней, в ходе которого обсуждались текущая ситуация на фронте и эффективность принятых решений. Отдельное внимание уделили вопросам применения беспилотных технологий, в частности дронов формата Middle Strike, а также первым результатам работы недавно созданных батальонов беспилотных систем в составе бригад территориальной обороны.
Сырский отметил, что украинские военные уже добились ощутимых результатов в использовании различных типов техники. Речь идёт о разведывательных и ударных дронах самолётного и мультироторного типов, FPV-беспилотниках, аппаратах на радиоуправлении и оптоволоконной связи, дронах-перехватчиках, а также наземных роботизированных комплексах.
В то же время главком подчеркнул, что остаётся ряд проблем, требующих решения. В частности, это вопросы закупок, нормативной базы, финансовой поддержки исследовательских и инженерных разработок, а также организационные изменения в подразделениях беспилотных систем.
"Продолжается состязание с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик. У нас нет другого пути, чем усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы победить в этом противостоянии и одновременно сохранить жизнь наших воинов", - отметил Сырский.
Ситуация на фронте — новости по теме
Как сообщал Главред, в Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.
Напомним, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Кроме того, в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
