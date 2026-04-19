20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 20 апреля

Что можно и нельзя делать 20 апреля

Приметы 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, православные верующие чтят Кипрскую икону Божией Матери - один из почитаемых и чудотворных образов Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 апреля

Согласно преданию, святыня появилась ещё в IV веке на острове Кипр, на месте погребения праведного Лазаря - друга Иисуса Христа, которого он воскресил. Позже там был основан монастырь, где хранился этот образ.

Со временем для иконы решили возвести новый храм, однако, как гласит легенда, заложенный фундамент загадочным образом переместился. Это сочли знаком свыше, после чего церковь построили в другом месте и назвали Панагия Ангелоктиста, что означает "построенная ангелами".

С иконой связывают множество чудес. Одно из самых известных преданий рассказывает о человеке, который попытался осквернить святыню, выстрелив в неё. По легенде, из образа потекла кровь, а сам злоумышленник вскоре погиб, что стало символом силы и святости иконы.

Перед Кипрской иконой Божией Матери верующие молятся об исцелении от тяжёлых заболеваний, защите от эпидемий, а также просят здоровья для себя и своих близких.

Что нельзя делать 20 апреля

В этот день строго не рекомендуется ссориться, ругаться или выяснять отношения. Считается, что конфликты могут навлечь длительные проблемы.

Также нельзя отказывать в помощи, ведь день связан с милосердием и памятью о близких. Запрещается лень и бездействие – это может негативно повлиять на дальнейшие дела.

Кроме этого, не приветствуются шумные застолья и чрезмерное употребление алкоголя – день должен быть сдержанным и спокойным.

Что можно делать 20 апреля

Этот день стоит провести в молитве, спокойствии и добрых делах. Верующие обращаются к Богородице с просьбами о здоровье, защите и поддержке.

Традиционно посещают могилы родных, упорядочивают их и вспоминают близких с теплом и молитвой.

Также стоит прочитать:

